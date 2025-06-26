Белорус поджег гараж во дворе чужого дома из-за отказа налить кипяток для кофе

Сообщается, что 47-летний житель Пружанского района в пьяном состоянии ехал на электричке. Из-за этого на полпути до станции назначения его ссадили с поезда на станции Бронная Гора в Березовском районе. Время было позднее и ему захотелось выпить кофе.