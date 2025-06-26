Белорус поджег гараж во дворе чужого дома из-за отказа налить кипяток для кофе. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что 47-летний житель Пружанского района в пьяном состоянии ехал на электричке. Из-за этого на полпути до станции назначения его ссадили с поезда на станции Бронная Гора в Березовском районе. Время было позднее и ему захотелось выпить кофе.
Мужчина зашел на вокзал, но не нашел там кафе. Он принял решение пойти в сторону частных домов, которые стояли поблизости, чтобы кто-нибудь дал ему кипятка развести пакетик кофе, имевшийся у него.
Зайдя на один из ближайших участков, мужчина попросил у 65-летней хозяйки горячей воды, однако женщина ему отказала и посоветовала идти за кипятком на вокзал. Белорус, раздосадованный таким ответом и пребывая в пьяном состоянии, взял спички и поджег лежавшие на территории участка блоки с макулатурой.
«Бумага вспыхнула, огонь перешел на хозпостройку и гараж. Поджигатель же направился в лесной массив, где и провел остаток ночи», — отметили в ведомстве.
Пенсионерка, заметив огонь во дворе, выбежала к гаражу и успела вывезти находившуюся там машину. Также женщина позвонила в МЧС. Спасти гараж и хозпостройку с имуществом внутри нее не удалось.
Сотрудники милиции оперативно задержали поджигателя неподалеку от железнодорожной станции.
«Объяснить мужчина свой поступок смог лишь тем, что находился под воздействием алкоголя и сильно был возмущен отказом хозяйки на его просьбу», — обратили внимание в милиции.
Правоохранителями Березовского РОВД поджигатель оперативно обнаружен и задержан вблизи. В отношении него было заведено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Тем временем под Барановичами 19-летний поджигал занавески, а потом сжег дом односельчанина.
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