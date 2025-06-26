Грант «Агромотиватор» для участников СВО в 2025 году

В материале рассказываем, кто из участников СВО может претендовать на грант «Агромотиватор» в 2025 году, какие условия необходимо выполнить для его получения, какие документы потребуются и как проходит процедура подачи заявки.
Что такое грант «Агромотиватор»: цели и задачи поддержки
Грант «Агромотиватор» — это государственная мера поддержки, направленная на содействие в запуске и развитии собственного сельскохозяйственного бизнеса. Он предоставляется в виде безвозмездного финансирования для реализации проектов в аграрной сфере. Грант предоставляется на конкурсной основе, с обязательным представлением бизнес-плана и отчетностью о целевом использовании средств.
Среди основных целей гранта можно отметить следующие:
- содействие социальной адаптации участников СВО через предпринимательскую деятельность.
- повышение занятости в сельских регионах.
- развитие малого и среднего агробизнеса.
- укрепление продовольственной безопасности на местном уровне.
Что касается задач программы, то упоминания заслуживают эти:
- обеспечение стартового капитала для запуска фермерских и сельхозпроизводственных проектов;
- поддержка бизнес-инициатив, связанных с выращиванием сельхозкультур, животноводством, переработкой продукции;
- формирование устойчивых рабочих мест в сельской местности.
Кто может получить грант «Агромотиватор» в 2025 году
На получение гранта в 2025 могут рассчитывать следующие категории военнослужащих.
1. Мобилизованные граждане, прошедшие службу в зоне проведения СВО и уволенные в запас.
2. Контрактники, принимавшие участие в СВО и завершившие службу.
3. Добровольцы, официально участвовавшие в СВО в составе признанных государством формирований.
4. Инвалиды боевых действий, получившие ранения в ходе участия в СВО, если состояние здоровья позволяет вести аграрную деятельность.
Для всех категорий обязательны: российское гражданство, наличие бизнес-идеи, связанной с сельским хозяйством, и готовность вести проект в сельской местности.
Какие направления сельского хозяйства можно развивать с грантом
Грант «Агромотиватор» выдается для создания или развития сельского хозяйства.
Если проект связан с разведением крупного рогатого скота (на мясо или молоко), можно получить до 7 млн рублей, но не больше 90% от всех расходов.
Если проект касается других направлений (например, выращивания овощей или птицеводства), то максимальная сумма гранта — 5 млн рублей, и также не больше 90% от затрат.
Условия участия в программе
Чтобы получить грант, ветеран СВО должен соответствовать следующим требованиям.
1. У участника не должно быть долгов по налогам свыше 10 тысяч рублей.
2. Нужно документы, подтверждающие право собственности или аренды на землю в срок минимум на три года (речь идет о той земле, где ветеран СВО будет вести сельхоздеятельность).
3. Военнослужащий должен работать как фермер или индивидуальный предприниматель в сельской местности или сельской агломерации.
4. Необходимо выполнять цели, указанные в проекте, под который получен грант, и каждый год увеличивать объем производства сельхозпродукции минимум на 5%.
5. Нужно принять на постоянную работу хотя бы одного нового сотрудника и сохранить это рабочее место не меньше чем на три года.
Как подать заявку на грант «Агромотиватор» ветерану СВО
Для одобрения заявки ветерану СВО нужно выполнить последовательность действий.
1. Убедиться, что он подходит по условиям (участник СВО, гражданин РФ, ИП или глава КФХ, без долгов).
2. Написать простой бизнес-план по сельскому хозяйству.
3. Собрать нужные документы. Это паспорт, подтверждение СВО, ИП/КФХ, документы на землю, справка об отсутствии долгов.
4. Подать заявку в региональный Минсельхоз или МФЦ.
5. Пройти отбор и представить проект комиссии.
6. Подписать договор, получить деньги и уже после этого запустить проект с соблюдением всех условий.
Главное о гранте для участников СВО на развитие сельского хозяйства
Собрали главную информацию о гранте, которую стоит запомнить.
1. Грант представляет собой меру безвозмездной поддержки для запуска и развития сельскохозяйственного бизнеса участников СВО.
2. Получить грант могут мобилизованные, контрактники, добровольцы и инвалиды СВО при условии наличия российского гражданства, бизнес-идеи и ведения проекта в сельской местности.
3. Основные направления финансирования — разведение крупного рогатого скота (до 7 млн рублей) и другие сельхозпроекты (до 5 млн рублей), покрывающие не более 90% затрат.
4. Для участия необходимо отсутствие долгов по налогам, право собственности или аренды земли минимум на три года, ежегодный рост производства на 5% и создание как минимум одного нового рабочего места с сохранением его на три года.
5. Заявка подается с бизнес-планом и документами в региональный Минсельхоз или МФЦ. Затем проходит конкурсный отбор, после чего подписывается договор и выделяются средства на реализацию проекта.