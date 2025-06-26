Выплаты за гибель участника СВО в 2025 году: актуальные суммы и условия поддержки семей

Близкие павшего воина могут полагаться на федеральные и региональные меры поддержки: единоразовые, страховые и ежемесячные. Дополнительные меры действуют в регионах. Разбираем, как ключевые выплаты за гибель участника СВО в положены в 2025 году, как оформить пособия и кто из представителей семьи может это сделать.
Кому положены выплаты после гибели участника СВО
По закону № 76-ФЗ, государство помогает семье погибшего военнослужащего материально. На ряд выплат могут рассчитывать не только жена, но и родители умершего и его несовершеннолетние дети. Определенные компенсации положены взрослым детям, сестрам, братьям, воспитателям, а в особых ситуациях — даже дедушкам и бабушкам.
Семьям погибшего
Семья имеет полное право на получение страховых и социальных компенсаций от государства. Финансовая помощь предусмотрена:
- для родителей умершего воина;
- для его жены;
- для несовершеннолетних детей погибшего;
- для детей-инвалидов;
- для иждивенцев умершего;
- для совершеннолетних детей до 23 лет на очном обучении.
При подаче заявления все получатели должны быть указаны в тексте, и в зависимости от вида помощи суммы распределяют в равных долях.
Особенности выплат родственникам разной степени родства
В контексте права на компенсации по гибели бойца СВО стоит учесть некоторые особенности. Подать запрос может супруга в зарегистрированном браке, если он имел юридическую силу на момент гибели воина. При этом сожительство во внимание не принимается. Аналогичное право имеют дети до 18 лет, дети-инвалиды и студенты-очники до 23 лет.
Родители умершего бойца тоже могут получить средства, как и иждивенцы на полном его содержании, не имеющие другого дохода. При этом внуки не вправе получать компенсации, если их родители не имели финансовой зависимости от погибшего.
Оформить компенсации могут также дедушка и бабушка на пенсии, либо с инвалидностью, но только если нет способных помогать им родственников.
Какие выплаты и компенсации положены семьям погибших
В 2025 году государством предусмотрены компенсации семьям бойцов, погибших на СВО. Ниже представлены ключевые виды выплат, направленных на поддержку семей.
Единовременные выплаты
Сегодня государство выплачивает близким погибшего 5 млн рублей. Эта мера поддержки положена родителям, жене и детям умершего участника СВО. Еще не родившийся ребенок воина также должен быть учтен в заявлении.
С подтверждающими право на компенсацию документами заявление направляется в военкомат, либо сотрудникам воинской части. Равными долями эта сумма распределяется между родственниками, претендующими на поддержку.
Задолженность по зарплате
Жене умершего на СВО воина выплачивают его содержание, а также неполученные при жизни ежемесячные суммы. Если союз не был оформлен в органах ЗАГС, средства получат дети бойца старше 18 лет, либо опекуны и родители. Выплачивает компенсацию Минобороны.
Президентские выплаты
Сумма помощи на сегодня — 5 млн рублей. На эту компенсацию вправе рассчитывать родители, жена, дети умершего бойца до своего 18-летия, очники до 23 лет и дети-инвалиды, иждивенцы. При их отсутствии средства перечисляют детям воина старше 18 лет.
Если погибший военный не обзавелся семьей и детьми, президентская компенсация положена братьям и сестрам.
Страховая выплата
Каждый боец СВО застрахован государством, сумма выплачиваемой страховки — 3,4 млн рублей. Эти средства получают родители, жена с детьми до 18 лет, ребенком с инвалидностью или очником младше 23 лет.
Кроме того, деньги вправе получить иждивенцы погибшего воина, бабушка и дедушка при условии его воспитания от трех лет без участия родителей. Страховка положена семье погибшего при исполнении, а также близким бойца, скончавшегося в течение года с даты увольнения из-за болезни или увечья, приобретенных на службе. Ответственность за выплату страховки возложена на АО «СОГАЗ».
Региональная поддержка
В регионах России близкие умерших на СВО воинов получают дополнительные выплаты. Суммы каждый из регионов устанавливает сам, и в среднем размер единоразовой компенсации составляет от 1 до 3 млн рублей.
Самые высокие выплаты — в столице и Подмосковье. Не отстают от них Магаданская и Владимирская области, ХМАО, Тюмень и Новосибирск. Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская, Нижегородская, а также Брянская, Тульская и Архангельская области выплатят близким умерших бойцов по 2 млн рублей.
За уточнением суммы обращайтесь к специалистам фонда «Защитники Отечества», к военкому, либо же в СФР.
Ежемесячные выплаты
Семья умершего на СВО воина вправе получать и ежемесячную материальную поддержку. Рассмотрим некоторые виды выплат.
Пособие на ребенка
На сегодня сумма пособия равна 3 092 рублям. Оформить ее вправе родитель, опекун, усыновитель ребенка погибшего при исполнении или из-за военной травмы бойца.
Подавать заявление и документы следует в Соцфонд или отделение МФЦ. Кроме того, заявление принимается в электронном виде на Госуслугах.
Ежемесячная компенсация
Компенсация приравнена к размеру выплат для бойцов с инвалидностью I группы — это 24 тысячи рублей. На эти средства могут рассчитывать близкие умершего при исполнении, либо из-за военной травмы. Также компенсацию получают родственники пропавших без вести воинов в период боевых действий.
Подавать заявление нужно в МФЦ или Соцфонд, либо в электронном виде на Госуслугах.
Пенсия по потере кормильца
Размер положенной детям и иждивенцам пенсии — 50% от довольствия погибшего бойца. Получать этот вид пенсии может и жена-домохозяйка, если их общие с умершим воином дети младше 14 лет.
При гибели добровольца размер пенсии рассчитывается с учетом причины смерти. Вследствие увечья нетрудоспособным родственникам выплачивают 200% от размера соцпенсии, вследствие болезни — 150%.
Обращаться можно в СФР или отделение МФЦ, электронное заявление оформляется также на Госуслугах. Вдова ветерана может параллельно получать и страховую пенсию. В среднем соцпенсия для родственников ушедшего из жизни бойца СВО составит от 11 до 15 тысяч рублей.
Могут ли получить выплаты семьи без вести пропавших участников СВО
По статье 42 ГК РФ, близким пропавшего без вести придется установить факт его безвестного отсутствия в суде. Обычно это признание получают в течение года с даты исчезновения человека, однако для бойцов СВО стандартные сроки сокращены. Военный может быть признан безвестно отсутствующим по истечении полугода с даты пропажи.
Спустя еще три месяца появляется возможность признать его умершим, что обеспечит семью государственными выплатами.
Как оформить выплаты за гибель военного в зоне СВО
Ряд выплат СФР оформляет без подачи заявления, проверить установленные компенсации можно на Госуслугах.
1. Выплаты по гибели оформляются при подаче документов специалистам военкомата, либо в военную часть. Среди них страховая компенсация, президентская выплата, а также единовременное пособие и денежное довольствие. Список документов определяет конкретный вид материальной поддержки. Обычно это паспорта, документы на умершего и детей и о родстве.
2. Для получения соцподдержки семьи погибших бойцов обращаются в Соцфонд и МФЦ, либо же подают запрос через Госуслуги. Для оформления компенсаций также необходимы подтверждающие документы. Это может быть пакет собранных документов о родстве и о ветеранском статусе, медсправки о военной травме. Точный перечень бумаг указан на сайте СФР.
3. Ежемесячное пособие по гибели оформляет пенсионный орган силовой структуры, в которой служил погибший. Заявление оформляется либо на Госуслугах, либо в отделениях СФР или МФЦ.
4. При положительном решении средства перечисляют в течение пяти рабочих дней. Пенсия или пособие поступают на счет каждый месяц с 3 по 25 число.