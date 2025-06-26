Выплаты за гибель участника СВО в 2025 году: актуальные суммы и условия поддержки семей

Кроме того, деньги вправе получить иждивенцы погибшего воина, бабушка и дедушка при условии его воспитания от трех лет без участия родителей. Страховка положена семье погибшего при исполнении, а также близким бойца, скончавшегося в течение года с даты увольнения из-за болезни или увечья, приобретенных на службе. Ответственность за выплату страховки возложена на АО «СОГАЗ».