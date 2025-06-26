В Новосибирске на День города запретят продажу алкоголя

В Новосибирск власти ограничили продажу алкоголя на День города. Ограничения коснутся мест, где запланированы массовые мероприятия. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев.
Согласно документу, продажу алкогольных напитков запретят на 11 городских территориях — пл. Ленина, Центральный парк, Первомайский сквер, Вокзальная магистраль, большая часть Красного проспекта и почти вся улица Советская.
Также ограничения будут действовать на Михайловской набережной, на ул. Восход, ул. Кирова, на площади у ГПТНБ, в парках «Березовая Роща», им. Кирова и на прилегающих к ним территориях.
Ранее мы писали, что в Новосибирске 29 июня центральные улицы перекроют в честь празднования 132-летия мегаполиса. В связи с этим будут изменены схемы движения общественного транспорта, предупредили в пресс-центре мэрии города.
Вячеслав Зубарев.