Вскрылись системные нарушения на очистных сооружениях в Уфимском районе

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила факты нарушений природоохранного законодательства со стороны ООО ЖКХ «Шемяк». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка показала, что предприятие, эксплуатирующее канализационные очистные сооружения в поселке Загорский Уфимского района, систематически нарушает технологический режим очистки сточных вод. Выявлены факты несоблюдения условий использования водного объекта, предоставления недостоверной информации об источниках загрязнения, а также загрязнения почвы из-за разлива сточных вод.
В отношении главного инженера компании возбуждены дела об административных правонарушениях по пяти статьям КоАП РФ, включая нарушение правил водопользования, сокрытие экологической информации и порчу земель.
Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений. Надзорные органы продолжат контролировать ситуацию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.