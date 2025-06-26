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Вскрылись системные нарушения на очистных сооружениях в Уфимском районе

В Башкирии выявили нарушения при сбросе сточных вод в реку Белая.

Источник: Комсомольская правда

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила факты нарушений природоохранного законодательства со стороны ООО ЖКХ «Шемяк». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что предприятие, эксплуатирующее канализационные очистные сооружения в поселке Загорский Уфимского района, систематически нарушает технологический режим очистки сточных вод. Выявлены факты несоблюдения условий использования водного объекта, предоставления недостоверной информации об источниках загрязнения, а также загрязнения почвы из-за разлива сточных вод.

В отношении главного инженера компании возбуждены дела об административных правонарушениях по пяти статьям КоАП РФ, включая нарушение правил водопользования, сокрытие экологической информации и порчу земель.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений. Надзорные органы продолжат контролировать ситуацию.

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