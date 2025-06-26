Опять дикие пробки в центре Кишинёв: В столице перекрывают одну из главных улиц города — общественный транспорт меняет маршруты

Одну из кишинёвских улиц временно перекроют, а транспорт перенаправят.
Примария Кишинёва сообщает: с 19:00 27 июня до 17:00 28 июня будет приостановлено движение по ул. Константина Стере, на участке между ул. Е. Кока и А. Щусева. Здесь будут вестись работы по ремонту дороги.
В связи с этим несколько маршрутов общественного транспорта будут изменены:
Троллейбус № 3: туда — ул. И. Крянгэ, Шт. чел Маре, А. Щусева, Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту; обратно: Букурешть, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.
Троллейбус № 4: туда — Букурешть, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, И. Крянгэ, разворот на кольцевой развязке «Piața Unirii Principatelor»; обратно: И. Крянгэ, Шт. чел Маре и далее по установленному маршруту.
Троллейбус № 33: туда — ул. В. Лупу. В. Белинского, И. Крянгэ, Шт. чел Маре, М. Витязул, Колумна, И. Крянгэ; обратно: Х. Коандэ, И. Крянгэ, Конституцией, В. Лупу, Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту;
Троллейбус № 35: ул. И. Крянгэ, Шт. чел Маре, А. Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту.
На период проведения работ МП «Exdrupo» установит необходимые дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой, согласованной с Управлением полиции муниципия Кишинёв.
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