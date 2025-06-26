Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми три дня будут действовать ограничения движения транспорта

С 27 по 29 июня в столице Прикамья пройдет сразу несколько массовых мероприятий: бал выпускников «Будущее здесь!», празднование Дня молодежи, открытие фестиваля «Город встреч» и первенство России по триатлону.

С 27 по 29 июня в столице Прикамья пройдет сразу несколько массовых мероприятий: бал выпускников «Будущее здесь!», празднование Дня молодежи, открытие фестиваля «Город встреч» и первенство России по триатлону.

В эти дни будут вводиться ограничения движения транспорта, рассказали в краевом минтрансе.

В пятницу, 27 июня, состоится краевой бал выпускников «Будущее здесь!». На набережной Камы соберутся ученики школ Пермского края. В этот день будет ограничено движение транспорта (запрет остановки и стоянки) по улицам Окулова, Осинской и Монастырской.

С 19:00 26 июня до 21:00 27 июня ограничения будут действовать на участках улиц:

— Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта;

— Осинской между улицами Монастырской и Окулова;

— Монастырской от ул. Максима Горького до площади «Трех столетий».

С 8:00 27 июня будет полностью закрыто движение транспорта на участках улиц:

— Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта;

— Осинской между улицами Окулова и Монастырской.

28 июня в Перми, Молодежной столице-2025, будут отмечать Всероссийский День молодежи. В этот же день вечером на набережной Камы откроется фестиваль «Город встреч». С этим связан ряд ограничений по движению, остановке и стоянке транспорта.

Так, с 19:00 до полуночи будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улицах Попова, Ленина, Петропавловской и Монастырской. Ограничения коснутся участков:

— ул. Ленина между улицами Куйбышева и Борчанинова;

— ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— ул. Петропавловской от ул. Куйбышева до ул. Крисанова;

— ул. Монастырской между улицами Сибирской и площади «Трех столетий».

На ряде участков дорог 28 июня полностью закроют движение. С 10:00 до 23:00 будет закрыт участок улицы Ленина от Куйбышева до Попова.

С 16:00 до 23:00 полностью закроют движение на участках улиц:

— Попова (нечетная сторона) между Петропавловской и Ленина;

— Попова (четная сторона) от Екатерининской до Петропавловской;

— Ленина (нечетная сторона) на участке от Попова до Борчанинова.

С 18:30 до полуночи будет полностью прекращено движение по улице Монастырской между улицами 25 Октября и площадью «Трех столетий».

Объезд закрытых участков улиц Ленина и Попова будет возможен по улицам Луначарского, Екатерининской, Монастырской, Петропавловской, Окулова, Крисанова и Куйбышева.

В воскресенье, 29 июня, в Перми пройдет первенство России по триатлону. Ограничения движения транспорта начнутся уже 28 июня.

Так, с 07:00 28 июня до 14:00 29 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участках дорог:

— Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Петропавловской;

— ул. Петропавловской между улицами Куйбышева и Сибирской;

— ул. Монастырской от ул. Осинской до дома № 2 по ул. Монастырской;

— ул. 25 Октября между Монастырской и Советской.

С 06:00 до 14:00 29 июня будет прекращено движение транспорта на участках дорог:

— ул. Советской между улицей Газеты «Звезда» и Тополевым переулком;

— Комсомольским проспектом от ул. Монастырской до ул. Ленина;

— ул. Куйбышева между Окулова и Советской;

— ул. Монастырской от ул. Осинской до дома № 2 по ул. Монастырской;

— ул. Петропавловской от Куйбышева до Сибирской;

— ул. Газеты «Звезда» между Советской и Ленина;

— ул. Газеты «Звезда» от ул. Советской до дома № 2а по ул. Газеты Звезда;

— ул. Сибирской от Монастырской до Советской;

— ул. 25 Октября между Монастырской и Советской;

— ул. Максима Горького от Монастырской до Советской.

Объехать закрытые участки можно будет по улице Ленина.