В центре Перми три дня будут действовать ограничения движения транспорта

С 27 по 29 июня в столице Прикамья пройдет сразу несколько массовых мероприятий: бал выпускников «Будущее здесь!», празднование Дня молодежи, открытие фестиваля «Город встреч» и первенство России по триатлону.
В эти дни будут вводиться ограничения движения транспорта, рассказали в краевом минтрансе.
В пятницу, 27 июня, состоится краевой бал выпускников «Будущее здесь!». На набережной Камы соберутся ученики школ Пермского края. В этот день будет ограничено движение транспорта (запрет остановки и стоянки) по улицам Окулова, Осинской и Монастырской.
С 19:00 26 июня до 21:00 27 июня ограничения будут действовать на участках улиц:
— Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта;
— Осинской между улицами Монастырской и Окулова;
— Монастырской от ул. Максима Горького до площади «Трех столетий».
С 8:00 27 июня будет полностью закрыто движение транспорта на участках улиц:
— Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта;
— Осинской между улицами Окулова и Монастырской.
28 июня в Перми, Молодежной столице-2025, будут отмечать Всероссийский День молодежи. В этот же день вечером на набережной Камы откроется фестиваль «Город встреч». С этим связан ряд ограничений по движению, остановке и стоянке транспорта.
Так, с 19:00 до полуночи будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улицах Попова, Ленина, Петропавловской и Монастырской. Ограничения коснутся участков:
— ул. Ленина между улицами Куйбышева и Борчанинова;
— ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
— ул. Петропавловской от ул. Куйбышева до ул. Крисанова;
— ул. Монастырской между улицами Сибирской и площади «Трех столетий».
На ряде участков дорог 28 июня полностью закроют движение. С 10:00 до 23:00 будет закрыт участок улицы Ленина от Куйбышева до Попова.
С 16:00 до 23:00 полностью закроют движение на участках улиц:
— Попова (нечетная сторона) между Петропавловской и Ленина;
— Попова (четная сторона) от Екатерининской до Петропавловской;
— Ленина (нечетная сторона) на участке от Попова до Борчанинова.
С 18:30 до полуночи будет полностью прекращено движение по улице Монастырской между улицами 25 Октября и площадью «Трех столетий».
Объезд закрытых участков улиц Ленина и Попова будет возможен по улицам Луначарского, Екатерининской, Монастырской, Петропавловской, Окулова, Крисанова и Куйбышева.
В воскресенье, 29 июня, в Перми пройдет первенство России по триатлону. Ограничения движения транспорта начнутся уже 28 июня.
Так, с 07:00 28 июня до 14:00 29 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участках дорог:
— Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Петропавловской;
— ул. Петропавловской между улицами Куйбышева и Сибирской;
— ул. Монастырской от ул. Осинской до дома № 2 по ул. Монастырской;
— ул. 25 Октября между Монастырской и Советской.
С 06:00 до 14:00 29 июня будет прекращено движение транспорта на участках дорог:
— ул. Советской между улицей Газеты «Звезда» и Тополевым переулком;
— Комсомольским проспектом от ул. Монастырской до ул. Ленина;
— ул. Куйбышева между Окулова и Советской;
— ул. Монастырской от ул. Осинской до дома № 2 по ул. Монастырской;
— ул. Петропавловской от Куйбышева до Сибирской;
— ул. Газеты «Звезда» между Советской и Ленина;
— ул. Газеты «Звезда» от ул. Советской до дома № 2а по ул. Газеты Звезда;
— ул. Сибирской от Монастырской до Советской;
— ул. 25 Октября между Монастырской и Советской;
— ул. Максима Горького от Монастырской до Советской.
Объехать закрытые участки можно будет по улице Ленина.