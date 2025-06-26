В Ростове-на-Дону предложили варианты по улучшению работы ТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону предложили несколько вариантов по улучшению работы ТЭЦ-2. Необходимые меры перечислили в актуализированной схеме теплоснабжения, документ был опубликован на сайте городской администрации.
Первый вариант связан с повышением температурного графика со 110 до 115 градусов. Специалисты считают, что подобное изменение грозит авариями, если прежде не увеличить диаметр тепловодов или не вернуться к проектному температурному графику.
Увеличение тепловодов — технически сложная задача, а возвращение к графику потребует наличия 137 км сетей на сумму 35 млрд рублей. В таком случае пропускная способность сетей должна составить 800 Гкал/час, и это может «полностью покрыть существующие и перспективные потребности в теплоснабжении потребителей», но «не приведет к решению проблемы загрузки ТЭЦ».
Второй сценарий предполагает увеличение установленной мощности ТЭЦ и пропускной способности магистральных трубопроводов. Стоимость такого решения — около 5,4 млрд рублей. Это может улучшить эффективность сетей и возобновить подключение новых потребителей, но не защитит от аварийной остановки.
Третий способ — устройство нового источника теплоснабжения с целью разгрузки теплоэлектроцентрали.
Напомним, в случае остановки ТЭЦ-2 при температуре −18 градусов в Ростове-на-Дону придется эвакуировать 134 тысячи человек.
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