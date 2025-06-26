В Ростове-на-Дону предложили варианты по улучшению работы ТЭЦ-2

Увеличение тепловодов — технически сложная задача, а возвращение к графику потребует наличия 137 км сетей на сумму 35 млрд рублей. В таком случае пропускная способность сетей должна составить 800 Гкал/час, и это может «полностью покрыть существующие и перспективные потребности в теплоснабжении потребителей», но «не приведет к решению проблемы загрузки ТЭЦ».