В России стартовали отборы для участия в патриотической игре «Семейная зарница»

«Семейная зарница» объединит родителей и детей из всех уголков страны. От каждого региона в финал пройдет одна команда, в составе которой — мама, папа и дети от 12 до 16 лет. Участники продемонстрируют физическую подготовку, знания по истории, смекалку и творческие способности. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции — те, кто лучше всех знает, что такое взаимовыручка и настоящая командная работа.