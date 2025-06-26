В России стартовали отборы для участия в патриотической игре «Семейная зарница»

В регионах России начались отборочные этапы масштабного всероссийского проекта «Семейная зарница». Игру впервые проводят Государственный фонд «Защитники Отечества», движение «Юнармия», Центр «Воин» и Движение Первых. В этом году она приурочена к 80-летию Победы и проходит в объявленный президентом Владимиром Путиным год защитника Отечества.
«Семейная зарница» объединит родителей и детей из всех уголков страны. От каждого региона в финал пройдет одна команда, в составе которой — мама, папа и дети от 12 до 16 лет. Участники продемонстрируют физическую подготовку, знания по истории, смекалку и творческие способности. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции — те, кто лучше всех знает, что такое взаимовыручка и настоящая командная работа.
В июле начнется заочный этап отбора: семьям нужно записать видеовизитки и ответить на вопросы о военной истории и основах государства. По итогам будут отобраны 24 команды, которые в сентябре приедут на финал. Их ждут три испытания: маршрут «Путь защитника», военно-тактическая игра и творческий конкурс.
Владислав Головин, Герой России и начальник штаба «Юнармии», считает, что игра поможет укрепить связи поколений:
В «Юнармии» много семей из династий военнослужащих, у многих юнармейцев отцы — участники специальной военной операции, прадеды — ветераны Великой Отечественной войны. Через такие мероприятия мы воспитываем в детях и подростках ответственность, командный дух и взаимное уважение, укрепляем семейные традиции и вдохновляем на добрые дела на благо Родины.
Идею провести «Семейную зарницу» в этом году и сделать её ежегодной предложила статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Инициативу поддержал президент России.
Чтобы подать заявку на участие, необходимо обратиться в региональный филиал фонда. Адреса доступны на официальном сайте fzo.gov.ru.