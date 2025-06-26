Штрафстоянки перестанут быть бесплатными в Алматы и Астане

Это предусматривается в пакете поправок в законодательство по вопросам развития столицы и городов республиканского значения. Сегодня их одобрил Сенат. Теперь они направлены на подпись президенту.
Согласно поправкам в закон «О дорожном движении», маслихаты будут определять размер платы за доставление транспортных средств и их временное хранение на специальных площадках, стоянках, находящихся в коммунальной собственности.
Отмечается, что в настоящее время в Алматы и Астане действуют по три спецстоянки для хранения автомобилей. Они являются коммунальной собственностью и финансируются за счет бюджетных средств. Плата за размещение машин на таких стоянках пока не взимается.
Когда именно штрафстоянка станет платной, пока неизвестно. По оценке Kolesa.kz, это может произойти не ранее осени текущего года. Поскольку после вступления закона в силу некоторое время уйдет на разработку правил хранения авто на штрафстоянках и утверждение прейскурантов на доставку авто и хранение.
Ранее сообщалось, в Астане штрафстоянка в районе Коктал перегружена. Там около 450 авто. Летом количество поступающих машин значительно увеличивается — от 10 до 30 автомобилей в день, плюс мопеды, самокаты и мотоциклы. В зимний сезон поток в три раза меньше.
Сотрудники стараются организовывать пространство: передвигать транспорт, хранить мопеды в одном месте. Совсем разбитые машины складывают друг на друга, чтобы хоть как-то освободить территорию.