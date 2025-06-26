Штрафстоянки перестанут быть бесплатными в Алматы и Астане

Когда именно штрафстоянка станет платной, пока неизвестно. По оценке Kolesa.kz, это может произойти не ранее осени текущего года. Поскольку после вступления закона в силу некоторое время уйдет на разработку правил хранения авто на штрафстоянках и утверждение прейскурантов на доставку авто и хранение.