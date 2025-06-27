Кроссворд на 27 июня 2025

4. Паркер

Тоби Магуайр закрепил за собой статус культового актера, сыграв Человека-паука в одноименном фильме 2002 года, а затем и в его успешных продолжениях. Он установил мировой рекорд Гиннесса как «исполнитель самой продолжительной роли супергероя Marvel в кино». После выхода фильма «Человек-паук 3: Враг в отражении» в 2007 году, Магуайр вернулся к роли только в 2021, в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Мало кто знает, что изначально он отказывался сниматься в третьей части, и роль мог получить Джейк Джилленхол. Подготовка к роли была серьезной: пятимесячная диета и интенсивные тренировки. «Человек-паук» также стал первым фильмом, представившим новый логотип Marvel.