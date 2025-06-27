Кроссворд на 27 июня 2025

Интересные факты о Тоби Магуайре
- Несмотря на всемирную популярность Человека-паука, Тоби Магуайр признался, что до кастинга не был знаком с комиксами о Питере Паркере: «Я не рос на комиксах. Я почти ничего не знал о Человеке-пауке — пришлось быстро учиться». Чтобы вжиться в роль и понять психологию персонажа, он активно изучал комиксы перед началом съемок.
- Тоби Магуайр известен не только как актер, но и как продюсер. В 2012 году он основал компанию «Material Pictures», выпустившую такие фильмы, как «Легкие деньги», «Жертвуя пешкой», «Z — значит Захария» и «Вавилон». Магуайр активно участвует в создании фильмов и за кадром, включая работу над сценарием и другими творческими аспектами.
Ответы
По горизонтали:
1. Повар
Прежде чем стать известным актером, Тоби Магуайр мечтал о карьере повара. Но в решающий момент его мать, Вэнди Магуайр, предложила ему выбор: 100 долларов за замену кулинарных курсов на уроки актерского мастерства. Этот выбор стал для него определяющим. Как вспоминал сам Магуайр: «Я просто был ребенком из небогатой семьи, который искал свой путь. Когда мама предложила 100 долларов, я выбрал актерство. И затем все изменилось».
2. Ред
Для роли жокея Реда Полларда в фильме «Фаворит», основанном на реальных событиях 1930-х годов, Тоби Магуайр похудел на 9 кг, чтобы соответствовать образу. Во время съемок Магуайр также получил травму спины.
3. Ник
«Великий Гэтсби» — экранизация одноименного романа Ф. С. Фицджеральда, снятая Базом Лурманом, который появился в камео в роли официанта. В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган и Тоби Магуайр, исполнивший роль Ника Кэррауэя, рассказчика истории. Первая сцена, над которой работал режиссер, была сцена чаепития под дождем с участием Ди Каприо, Магуайра и Маллиган. Для создания необходимого эффекта пришлось использовать 100 000 литров воды, несмотря на солнечную погоду. Ирония ситуации заключалась в том, что настоящий проливной дождь пошел на следующее утро и продолжался три дня.
4. Джеймс
«Вундеркинды» — комедийно-драматический фильм Кертиса Хэнсона, основанный на романе Майкла Шейбона. В фильме снялись: Майкл Дуглас, Тоби Магуайр, Фрэнсис Макдорманд, Кэти Холмс и Роберт Дауни-младший. На столе у Джеймса, персонажа Тоби Магуайра, можно увидеть книги Альбера Камю, Трумана Капоте и Кеннета Энгера. Фильм снимался последовательно, сцена за сценой, в основном в университете Карнеги Меллон в Питтсбурге. В ключевых сценах часто мелькают мосты Питтсбурга.
5. Друг
В 1989 году на одном из кастингов Тоби Магуайр познакомился с начинающим актером Леонардо Ди Каприо. Между ними сразу завязалась дружба, результатом которой стал неформальный договор о поддержке друг друга в кино и на телевидении. Они начали вместе посещать кастинги. В 1993 году Ди Каприо помог Магуайру получить небольшую роль в фильме «Жизнь этого парня».
По вертикали:
1. Покер
После успеха в кино, Тоби Магуайр всерьез увлекся покером, достигнув там заметных успехов. В 2004 году он одержал победу в турнире «Phil Hellmuth Invitational», а его суммарный выигрыш за карьеру оценивается в миллионы долларов. Магуайр также был участником закрытых голливудских покерных игр, где его партнерами были Бен Аффлек, Леонардо ДиКаприо и другие известные актеры. Вокруг его участия в подпольных играх ходили разные слухи, а некоторые источники сообщали о выигрышах, достигающих 40 миллионов долларов.
2. Шеридан
Фильм «Братья», снятый Джимом Шериданом, — напряженная военная драма, ремейк датского фильма 2004 года. В главных ролях сыграли Натали Портман, Джейк Джилленхол и Тоби Магуайр. Изначально планировалось, что Джейк Джилленхол сыграет Сэма, а Тоби Магуайр — Томми, но режиссер Джим Шеридан изменил свое решение, посчитав, что Магуайр не сможет убедительно сыграть отрицательного персонажа.
3. Дэвид
Фильм «Плезантвиль» режиссера Гэри Росса, номинированный на премию «Оскар», запоминается своим уникальным визуальным решением: переходом от черно-белого изображения к цветному. Тоби Магуайр играет Дэвида Вагнера, персонажа, который знакомит жителей Плезантвиля с произведениями «Приключения Гекльберри Финна» и «Над пропастью во ржи», часто запрещенными в американских школах. Оригинальная рекламная кампания фильма включала конкурс с главным призом — поездкой в настоящий Плезантвиль в штате Айова.
4. Паркер
Тоби Магуайр закрепил за собой статус культового актера, сыграв Человека-паука в одноименном фильме 2002 года, а затем и в его успешных продолжениях. Он установил мировой рекорд Гиннесса как «исполнитель самой продолжительной роли супергероя Marvel в кино». После выхода фильма «Человек-паук 3: Враг в отражении» в 2007 году, Магуайр вернулся к роли только в 2021, в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Мало кто знает, что изначально он отказывался сниматься в третьей части, и роль мог получить Джейк Джилленхол. Подготовка к роли была серьезной: пятимесячная диета и интенсивные тренировки. «Человек-паук» также стал первым фильмом, представившим новый логотип Marvel.
5. Гомер
«Правила виноделов» — драматический фильм Лассе Халльстрема, основанный на одноименном романе Джона Ирвинга, который сам написал сценарий. Фильм рассказывает историю Гомера Уэллса, роль которого исполнил Тоби Магуайр. Гомер вырос в приюте для сирот времен Второй мировой войны в штате Мэн, под присмотром врача, обучающего его акушерству. В фильме также снялись Шарлиз Терон, Пол Радд, Майкл Кейн и другие. Автор романа и сценария, Джон Ирвинг, сыграл в фильме роль станционного смотрителя.
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