В Большеуковском районе Омской области осталось всего 19 деревень

В Омской области насчитывается почти 1,5 тысячи сел и деревень. Данные на 1 января 2025 года привел Омскстат. Лидером по числу сельских территорий стал Омский район, где расположены 93 деревни и села. На втором месте — Тарский район с 76 населенными пунктами, а третью позицию занимает Любинский район с 74 селами.
Самым малонаселенным и малочисленным по количеству деревень остается Большеуковский район. Здесь насчитывается всего 19 сел и деревень, а численность населения не превышает 6 тысяч человек. В соседних Одесском и Азовском районах ситуация чуть лучше: в первом — 20 сельских населенных пунктов, во втором — 27.
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