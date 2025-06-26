В Большеуковском районе Омской области осталось всего 19 деревень

Самым малонаселенным и малочисленным по количеству деревень остается Большеуковский район. Здесь насчитывается всего 19 сел и деревень, а численность населения не превышает 6 тысяч человек. В соседних Одесском и Азовском районах ситуация чуть лучше: в первом — 20 сельских населенных пунктов, во втором — 27.