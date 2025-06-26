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В Омской области сокращается число деревень

По данным Омскстата на начало 2025 года в Омской области зарегистрировано:

26 городских поселений.

363 сельских поселения.

Около 1500 сельских населенных пунктов.

Лидером по количеству сельских населенных пунктов стал Омский район, где зарегистрировано 93 населенных пункта. На втором месте находится Тарский район с 76 населенными пунктами. Третью позицию занимает Любинский район, насчитывающий 74 населенных пункта.

Особенности административного деления:

В Любинском и Нововаршавском районах расположено по два городских поселения.

В остальных сельских районах — по одному городскому поселению.

Наименее населенный район области — Большеуковский. Здесь:

Зарегистрировано всего 19 сельских населенных пунктов.

Проживает менее 6 тысяч человек.

Другие показатели районов области:

В Одесском районе — 20 сельских населенных пунктов (9 поселений).

В Азовском районе — 27 сельских населенных пунктов (8 поселений).

Эти данные позволяют оценить демографическую ситуацию и территориальную структуру Омской области, что важно для планирования развития региона и распределения ресурсов между муниципальными образованиями.