В Омской области сокращается число деревень

По данным Омскстата на начало 2025 года в Омской области зарегистрировано:
26 городских поселений.
363 сельских поселения.
Около 1500 сельских населенных пунктов.
Лидером по количеству сельских населенных пунктов стал Омский район, где зарегистрировано 93 населенных пункта. На втором месте находится Тарский район с 76 населенными пунктами. Третью позицию занимает Любинский район, насчитывающий 74 населенных пункта.
Особенности административного деления:
В Любинском и Нововаршавском районах расположено по два городских поселения.
В остальных сельских районах — по одному городскому поселению.
Наименее населенный район области — Большеуковский. Здесь:
Зарегистрировано всего 19 сельских населенных пунктов.
Проживает менее 6 тысяч человек.
Другие показатели районов области:
В Одесском районе — 20 сельских населенных пунктов (9 поселений).
В Азовском районе — 27 сельских населенных пунктов (8 поселений).
Эти данные позволяют оценить демографическую ситуацию и территориальную структуру Омской области, что важно для планирования развития региона и распределения ресурсов между муниципальными образованиями.