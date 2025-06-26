Разработана дешевая методика извлечения золота из отработанной электроники

После этого золотосодержащий раствор пропускается через полимерный наполнитель на базе соединения серы и жирных кислот из рапсового масла, который избирательным образом поглощает ионы золота и позволяет извлечь более 99% из них из жидкости. Для этого достаточно нагреть полимер, что приведет к его распаду на одиночные звенья жирных кислот и атомы золота, которые сами по себе объединяются в крупные частицы из сверхчистого металла.