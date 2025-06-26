Разработана дешевая методика извлечения золота из отработанной электроники

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Австралийские химики разработали подход, позволяющий извлекать золото из отработанной электроники и руды с минимальным расходованием средств и ресурсов за счет использования специальных полимерных сорбентов и катализаторов на базе брома и натрия. Об этом сообщила пресс-служба Университета Флиндерса.
«Цель нашего исследования заключалась в разработке эффективных методов извлечения золота из отработанной электроники или пород для его повторного использования, которые при этом также наносят минимальный ущерб окружающей среде. В частности, нам удалось создать повторно используемый реагент для выщелачивания золота, а также перерабатываемый полимерный сорбент на базе соединений серы», — отметил профессор Университета Флиндерса Джастин Чалкер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Разработанный учеными метод извлечения золота из электроники и руды состоит из трех ключевых этапов. Сначала исходный материал обрабатывается при помощи раствора трихлоризоциануровой кислоты, безопасного для природы вещества, используемого при производстве дезинфицирующих веществ и отбеливателей. В комбинации с катализатором на базе натрия и брома, эта кислота взаимодействует с частицами золота и растворяет их.
После этого золотосодержащий раствор пропускается через полимерный наполнитель на базе соединения серы и жирных кислот из рапсового масла, который избирательным образом поглощает ионы золота и позволяет извлечь более 99% из них из жидкости. Для этого достаточно нагреть полимер, что приведет к его распаду на одиночные звенья жирных кислот и атомы золота, которые сами по себе объединяются в крупные частицы из сверхчистого металла.
Все это, как отмечают ученые, позволяет многократно использовать одни и те же реагенты для извлечения золота из отработанной электроники или золотоносной руды, что значительным образом снижает расходы на получение этого драгоценного металла. В дополнение к этому, эта технология не требует использования токсичных соединений ртути или цианидов, применяемых в рамках промышленной или нелегальной добычи золота во многих регионах мира.
В качестве демонстрации работы этой технологии исследователи подготовили 30 г концентрата из размолотых блоков оперативной памяти для компьютера и извлекли из него 3,34 г золота, обладавшего 99,9% степенью чистоты. Схожим образом ученые получили почти 7 г золота из нескольких литров лабораторной жидкости и оборудования, которые ранее использовались в химических опытах. Все это, как считают ученые, демонстрирует универсальность и коммерческую привлекательность их технологии.
Об «электронном мусоре».
По недавним оценкам экологов, ежегодно на свалки мира попадает свыше 24,5 млн тонн «электронного мусора», в том числе миллионы компьютеров и несколько миллиардов мобильных телефонов, подавляющее большинство которых не будет надлежащим образом утилизировано. Эти отходы содержат в себе большие количества золота, лития, кобальта и прочих ценных металлов, чье извлечение из «электронного мусора» может представлять коммерческую выгоду.