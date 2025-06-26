Как Гузееву могут привлечь к уголовной ответственности за рекламу аферы

— Например, если Лариса Гузеева изначально знала, что бизнесмен Сергей Домогацкий не планировал строить виллы, которые продавал, а хотел собрать деньги и «кинуть» своих клиентов, не передав им имущество, тогда ее можно привлечь к уголовной ответственности как соучастника преступления. Но это только в том случае, если Домогацкий поставил ее в известность и договорился с артисткой, что она привлечет клиентов своей медийностью с помощью рекламы в соцсетях, он соберет с них деньги, а прибыль они поделят пополам. Если их сговор и злой умысел будут доказаны, то Ларисе Гузеевой грозит уголовная ответственность, — объяснил Кваша.