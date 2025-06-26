Как Гузееву могут привлечь к уголовной ответственности за рекламу аферы

Российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Шесть россиян подали заявление в полицию. По словам обманутых покупателей, бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. Однако когда пришло время сдавать объекты, предприниматель исчез. Домогацкий активно вел социальные сети, и в его роликах часто появлялась телеведущая с рекламой. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, могут ли Гузееву привлечь к ответственности.
Медийное лицо, которое рекламирует некачественные товары или услуги, действительно можно привлечь к уголовной ответственности, если удастся доказать преступный умысел и сговор с мошенниками.
— Например, если Лариса Гузеева изначально знала, что бизнесмен Сергей Домогацкий не планировал строить виллы, которые продавал, а хотел собрать деньги и «кинуть» своих клиентов, не передав им имущество, тогда ее можно привлечь к уголовной ответственности как соучастника преступления. Но это только в том случае, если Домогацкий поставил ее в известность и договорился с артисткой, что она привлечет клиентов своей медийностью с помощью рекламы в соцсетях, он соберет с них деньги, а прибыль они поделят пополам. Если их сговор и злой умысел будут доказаны, то Ларисе Гузеевой грозит уголовная ответственность, — объяснил Кваша.
При этом привлечь к ответственности блогера или другое медийное лицо только за участие в рекламе продукта, даже некачественного, нельзя, отметил юрист.
— Важно понимать, что блогер, актер или любое другое медийное лицо не обязан влезать в тонкости бизнеса, который он рекламирует. Человек не может и не должен все знать про этот продукт. Его лишь нанимают быть лицом продукта или услуги компании за финансовое вознаграждение, — подчеркнул эксперт.
По его мнению, в данной ситуации Гузеева, вероятнее всего, как и другие клиенты псевдозастройщика, была введена в заблуждение.
— Скорее всего, он точно так же, как и другим, напел ей в уши, что построит шикарные дома, которые можно будет продать в несколько раз дороже. Я уверен, что Лариса Гузеева не стала бы рисковать своей репутацией за мошеннические деньги, которые получили от доверчивых лиц, — считает собеседник «ВМ».
Ранее стало известно, что Мировой суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой задолженности за коммунальные платежи. Уточнялось, что иск подало АО «Мосводоканал». Судебный приказ о принудительном взыскании долга был вынесен в марте и уже вступил в законную силу, уточнили в суде.