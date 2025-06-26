За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, огурцы и яблоки

В Башкирии за неделю подорожали морковь, огурцы и яблоки. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 16 по 23 июня килограмм моркови подорожал на 6,79%. На этой неделе его средняя цена составила 69,89 рубля. Также жителям республики на 5,9% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 95,73 рубля) и на 2,87% за яблоки (151,15 рубля).
Однако на этой неделе на 2,37% подешевели репчатый лук (59 рублей), на 3,69% — помидоры (150,52 рубля), на 5,35% — куриные яйца (средняя цена — 62,69 рубля).
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