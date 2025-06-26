За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, огурцы и яблоки

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 16 по 23 июня килограмм моркови подорожал на 6,79%. На этой неделе его средняя цена составила 69,89 рубля. Также жителям республики на 5,9% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 95,73 рубля) и на 2,87% за яблоки (151,15 рубля).