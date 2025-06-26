Белорус хотел продать найденного в парке совенка в соцсети, а теперь его накажут. Подробности рассказали в пресс-службе Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В сообщении сказано, что в Бешенковичскую инспекцию поступило два звонка от неравнодушных граждан, которые сообщили: у детско-юношеской спортивной школы, которая находится неподалеку от центрального парка, был найден совенок.
Позднее в группе одной из социальных сетей появилось объявление о продаже похожего совенка. Установлено, что птенцов было двое. Одного из них забрал к себе домой житель Бешенковичей и выложил объявление о продаже. Второй совенок остался в парке.
«Незаконно изъятую из дикой среды птицу (птенца ушастой совы) у гражданина забрали, а в отношении него начали административный процесс по части 3 статьи 16.23 КоАП РБ», — заметили в ведомстве.
Уточняется, что комиссия по оказанию помощи диким животным приняла решение вернуть птенцов в естественную среду обитания — в центральный парк. Там, как выяснилось, их ждала обеспокоенная взрослая особь ушастой совы.
В пресс-службе напомнили, что за самостоятельное изъятие диких животных из природы предусматривается административная ответственность и штраф в размере до 20 базовых величин, или до 840 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
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