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Белорус хотел продать найденного в парке совенка в соцсети, а теперь его накажут

Власти сказали, как накажут белоруса, который забрал из парка совенка.

Источник: Комсомольская правда

Белорус хотел продать найденного в парке совенка в соцсети, а теперь его накажут. Подробности рассказали в пресс-службе Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В сообщении сказано, что в Бешенковичскую инспекцию поступило два звонка от неравнодушных граждан, которые сообщили: у детско-юношеской спортивной школы, которая находится неподалеку от центрального парка, был найден совенок.

Позднее в группе одной из социальных сетей появилось объявление о продаже похожего совенка. Установлено, что птенцов было двое. Одного из них забрал к себе домой житель Бешенковичей и выложил объявление о продаже. Второй совенок остался в парке.

«Незаконно изъятую из дикой среды птицу (птенца ушастой совы) у гражданина забрали, а в отношении него начали административный процесс по части 3 статьи 16.23 КоАП РБ», — заметили в ведомстве.

Уточняется, что комиссия по оказанию помощи диким животным приняла решение вернуть птенцов в естественную среду обитания — в центральный парк. Там, как выяснилось, их ждала обеспокоенная взрослая особь ушастой совы.

В пресс-службе напомнили, что за самостоятельное изъятие диких животных из природы предусматривается административная ответственность и штраф в размере до 20 базовых величин, или до 840 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).

Кстати, в Красную книгу Беларуси включены новые съедобные грибы: черная лисичка, сыроежка, каштановый гриб, похожий на белый.

Тем временем ученые сказали о появлении нового аллергенного растения в Беларуси.

Кроме того, эпидемиолог предупредила белорусов об опасных ядовитых ягодах из леса: «Одни похожи на чернику, другие вызовут язвы на коже просто при соприкосновении».