Юрий Слюсарь поручил расширить зеленый пояс Большого Ростова

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал разработать предложения по формированию лесопаркового зеленого пояса Большого Ростова. Эту задачу донской глава поставил на заседании градостроительного совета области.
Юрий Слюсарь отметил, что границы насаждений, не подлежащих использованию и застройке, утвердили еще в 2019 году. Сейчас площадь зеленого пояса Большого Ростова составляет 9,5 тысячи га, но эти объемы озеленения недостаточны.
По мнению врио губернатора региона, в этой ситуации нужно применять современные решения с внедрением рекреационных технологий в городскую среду.
— В Ростове первоочередной целью можно назвать увеличение количества высаживаемых растений. Надо использовать опыт других городов, внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему, — сказал Юрий Слюсарь.
К слову, на совещании также рассмотрели модель формирования природно-экологического каркаса Ростовской агломерации:
— первая зона — зеленый пояс Большого Ростова с защитными лесами вокруг донской столицы;
— вторая зона — линейный парк «Темерник», который в будущем должен непрерывно проходить вдоль реки по территориям Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов;
— третья зона — природный пойменный парк в левобережье, в основе развития которого должна лежать концепция «город — в парке».
Подпишись на нас в Telegram.