Юрий Слюсарь поручил расширить зеленый пояс Большого Ростова

Юрий Слюсарь отметил, что границы насаждений, не подлежащих использованию и застройке, утвердили еще в 2019 году. Сейчас площадь зеленого пояса Большого Ростова составляет 9,5 тысячи га, но эти объемы озеленения недостаточны.