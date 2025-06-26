В Омске предлагают ужесточить наказание за слив сточных вод

Омский водоканал выступил с инициативой увеличить штрафы за несанкционированный сброс жидких бытовых отходов. Соответствующие обращения направлены в региональный парламент и городской Совет.
По данным ресурсоснабжающей организации, ежегодно около 1,5 млн кубометров сточных вод объем, сравнимый с 600 олимпийскими бассейнами — поступает из частных домовладений и предприятий, не подключенных к централизованной канализации. При этом часть отходов утилизируется нелегально: недобросовестные перевозчики сливают их в овраги, на пустыри и природные зоны.
Существующие сейчас штрафы эксперты считают неэффективными: для граждан они составляют 2−4 тысячи рублей, для должностных лиц — 10−14 тысяч, для юридических — 20−40 тысяч рублей.
«Неочищенные сточные воды содержат опасные концентрации органических и химических веществ, болезнетворных бактерий, вирусов и паразитов. Их попадание в почву и водоемы создает серьезную угрозу экологии и здоровью людей», — отмечают ресурсники.
Кроме повышения штрафов, предлагается внести изменения в Правила благоустройства города, закрепив прямой запрет на нелегальный сброс сточных вод. Инициативу планируется рассмотреть на ближайших заседаниях депутатов.
В Омске таких частных домовладений насчитывается около 15 тысяч, также более 500 предприятий находятся вне системы централизованного водоотведения.