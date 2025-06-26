В Омске предлагают ужесточить наказание за слив сточных вод

По данным ресурсоснабжающей организации, ежегодно около 1,5 млн кубометров сточных вод объем, сравнимый с 600 олимпийскими бассейнами — поступает из частных домовладений и предприятий, не подключенных к централизованной канализации. При этом часть отходов утилизируется нелегально: недобросовестные перевозчики сливают их в овраги, на пустыри и природные зоны.