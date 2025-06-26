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Прокуратура добилась установления разумного срока расселения аварийного дома в Перми

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверила соблюдение жилищного законодательства при расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверила соблюдение жилищного законодательства при расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Установлено, что многоквартирный дом на ул. Янаульской, 15 в Перми признан аварийным и подлежащим сносу. Органом местного самоуправления установлен срок расселения дома до 31 декабря 2030 года.

Вместе с тем здание не включено в действующие на территории Перми программы расселения домов, признанных аварийными после 01.01.2017. Однако дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что в том числе подтверждено результатами обследования.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском, требуя признать распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации Перми в части определения срока расселения этого многоквартирного дома неразумным.

Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.