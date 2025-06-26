В Самарском университете создали новый метод анализа состава детского питания

Для анализа можно направить лазер или прямо на образец, или через прозрачную упаковку. Для эксперимента сравнили пюре «банан-яблоко» и «персик-яблоко» с домашними аналогами. Исследование показало, что они почти похожи, за исключением наличия крахмала в магазинном продукте, который производитель не указал в составе.