В Самарском университете создали новый метод анализа состава детского питания

В Самарском университете имени С. П. Королёва разработали новый метод лазерного экспресс-анализа продуктов детского питания.
Благодаря использовании Рамановской спектроскопии определение состава продуктов проходит быстро.
Для анализа можно направить лазер или прямо на образец, или через прозрачную упаковку. Для эксперимента сравнили пюре «банан-яблоко» и «персик-яблоко» с домашними аналогами. Исследование показало, что они почти похожи, за исключением наличия крахмала в магазинном продукте, который производитель не указал в составе.
Также мы ранее сообщали о том, что Самарский университет им. Королёва попал в топ-15 рейтинга России по зарплатам выпускников.
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