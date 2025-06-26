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БТР-80: история создания, вооружение и технические характеристики

Боевые машины БТР-80 начали производить в Советском Союзе в 1984 году. За более чем 20 лет бронетранспортер стал одной из наиболее часто применяемых боевых машин в мире.

Илья Водянов
Автор Новости Mail
БТР-80.
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Производство боевых единиц «семейства» БТР-80 в России продолжается до сих пор. В материале рассказываем о характеристиках бронетранспортера и истории его создания.

Что из себя представляет БТР-80

Бронированный колесный транспортер 80 модели — это мобильная боевая машина на восьми колесах, созданная для перевозки пехоты в условиях боевых действий.

Изначально БТР-80 не предназначался для открытого боя как полноценная боевая единица, поэтому его вооружение скромнее, чем, например, у танка. Главная задача бронетранспортера — в целости доставить в нужную точку пехоту или забрать людей из-под огня.

БТР-80 остается последней моделью в серии советских бронетранспортеров (ему предшествуют БТР-60 и БТР-70). В настоящий момент на базе боевой машины выпускают модернизированные БТР-82А.

История создания

Запрос на создание нового бронетранспортера появился в Советском Союзе после войны в Афганистане, где БТР-60 и БТР-70 зарекомендовали себя не лучшим образом. На них было трудно передвигаться по горам (двигатели не могли осилить крутые подъемы) и бездорожью. Броню пробивали не только РПГ-7, но и обычные бронебойные пули калибра 7,62-мм.

В начале 80-х годов в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода приступили к созданию абсолютно нового бронетранспортера. Им стал ГАЗ-5903: от предшественников он отличался мощным дизельным двигателем, усиленной броней, более удобными люками в бортах для посадки и высадки пехоты. Инженеры провели испытания, после чего приняли решение о начале серийного выпуска машин БТР-80. В 1986 году бронетранспортер приняли на вооружение в СССР.

Устройство бронетранспортера

Рабочее место механика-водителя БТР-80.
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|wikipedia

БТР-80 — это восьмиколесная боевая машина с немного вытянутой носовой частью. Помимо экипажа из трех человек (командира, механика-водителя и наводчика) в бронированном транспортере могут ехать семь бойцов. Еще столько же пехотинцев могут разместиться, сидя на внешних выступах корпуса. Обтекаемая форма позволяет БТР-80 преодолевать водные преграды и продолжать движение после выхода на землю без остановки.

В передней части бронетранспортера располагаются водитель и командир боевой машины. Далее следует отсек для десанта. По бокам расположены шаровые установки для стрельбы из автоматов: с их помощью пехота может вести огонь почти во всех направлениях прямо во время движения.

Внутри БТР есть отдельное сидение для башенного стрелка. В корпусе есть несколько люков для пехоты. Шины сверхнизкого давления позволяют проехать более 100 км даже после многократного попадания из автомата.

Технические характеристики БТР-80

Рассмотрим главные технические характеристики БТР-80.

Масса
13,6 т
Длина
7,65 м
Ширина 
2,9 м
Высота
2,45 м
Максимальная скорость движения по шоссе
80 км/ч
Максимальная скорость движения по воде
9 км/ч
Запас хода 
600 км/ч
Мощность двигателя
260 л.с.
Двигатель
Дизель У-8 с турбонаддувом
Радиус поворота
13 м

Вооружение БТР-80

На вооружении бронетранспортера 80 модели стоят:

ОДОН с флагом на БТР-80 в боевом состоянии.
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|wikipedia

  • ПКТ — пулемет Калашникова танковый калибра 7,62 мм;
  • КПВТ — крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый калибра 14,5 мм;
  • шесть пусковых установок для 81-мм дымовых гранат.

Модификации БТР-80

Конструкторы БТР-80 создали несколько серийных модификаций бронетранспортера.

1. БТР-80КШ — штабная машина для командиров на базе БТР-80. В салоне есть удобные сидения для трех человек и дополнительные средства связи.

2. БТР-80А — в арсенал добавлена 30-мм автоматическая пушка 2А72. Она установлена в обновленной башне лафетной компоновки.

3. БТР-80С — установлены дополнительные места для командиров, есть две выносные УКВ-радиостанции Р-159 и навигационная аппаратура.

4. БММ-80 — боевая машина для медиков. Салон вмещает семь раненых, на крыше можно перевозить еще двух человек на носилках. Может использоваться как для вывоза раненых с поля боя, так и как стационарный медицинский пункт.

5. БТР-80АТТ — бронетранспортер для регионов с экстремально низкими температурами. Установлены два дизельных двигателя КАМАЗ-7403.

Сравнение БТР-80 с другими бронетранспортерами

Радиостанция Р-166-0 на БТР-80.
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Рассмотрим отличия БТР-80 от других российских и зарубежных бронированных транспортеров.

БТР-82

БТР-82 отличается от своего предшественника 80-й модели повышенным сроком эксплуатации, проходимостью и надежностью. На корпусе есть противоосколочная защита, также бронетранспортер более устойчив против мин, чем БТР-80.

Оператор БТР-82 находится не в башне, а в основном отделении. Машина оснащена улучшенной системой пожаротушения.

БТР-70

Расход топлива у БТР-70 значительно выше, чем у БТР-80, а бронезащита оставляет желать лучшего. К тому же двигатель БТР-70 очень легко воспламеняется.

VBCI

Французская боевая машина пехоты VBCI отличается лучшей защищенностью. Машину относят к БМП, однако по ряду характеристик она может соперничать и с БТР.

Stryker

Количество перевозимых военнослужащих у отечественного БТР-80 и американского Stryker одинаковое. Однако американский БТР отличается более мощным дизельным двигателем (350 л.с.) и максимальной скоростью (около 100 км/ч).

Применение бронетранспортера в боевых действиях

БТР-80 — один из самых распространенных бронетранспортеров в мире. За последние десятилетия эта боевая машина участвовала в нескольких конфликтах:

  • вооруженный конфликт в Приднестровье (1992 год);
  • конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе (1992—1994);
  • вооруженный конфликт в Чечне (1994—1996 и 1999—2002);
  • осетино-грузинский конфликт (2008 год);
  • вооруженный конфликт в Сирии (2014 год);
  • боевые действия на Украине (с 2022 года по настоящий момент).

Действия военнослужащих ОДОН с БТР-80.
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Интересные факты о БТР-80

Собрали самые интересные факты о БТР-80.

1. В отличие от большинства собранных в Советском Союзе БТР, эта модель имеет один двигатель, а не два.

2. Россия экспортировала БТР-80 в десятки стран мира, в том числе в Бангладеш, Турцию, Казахстан, Венгрию и Азербайджан.

3. На базе БТР-80 создано множество боевых машин: бронированная пожарная машина ГАЗ-59402 «Пурга», противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М», самоходное артиллерийское орудие 2С23 «Нона-СВК», машина химической и радиационной разведки РХМ-6 и так далее.

4. Венгерское предприятие CURRUS разработало на базе БТР-80 целую серию машин с учетом требований НАТО. К примеру, машина биохимической разведки BTR-80 VSF и ремонтно-эвакуационная машина BTR-80 MVJ.