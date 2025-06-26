БТР-80: история создания, вооружение и технические характеристики

Производство боевых единиц «семейства» БТР-80 в России продолжается до сих пор. В материале рассказываем о характеристиках бронетранспортера и истории его создания.
Что из себя представляет БТР-80
Бронированный колесный транспортер 80 модели — это мобильная боевая машина на восьми колесах, созданная для перевозки пехоты в условиях боевых действий.
Изначально БТР-80 не предназначался для открытого боя как полноценная боевая единица, поэтому его вооружение скромнее, чем, например, у танка. Главная задача бронетранспортера — в целости доставить в нужную точку пехоту или забрать людей из-под огня.
БТР-80 остается последней моделью в серии советских бронетранспортеров (ему предшествуют БТР-60 и БТР-70). В настоящий момент на базе боевой машины выпускают модернизированные БТР-82А.
История создания
Запрос на создание нового бронетранспортера появился в Советском Союзе после войны в Афганистане, где БТР-60 и БТР-70 зарекомендовали себя не лучшим образом. На них было трудно передвигаться по горам (двигатели не могли осилить крутые подъемы) и бездорожью. Броню пробивали не только РПГ-7, но и обычные бронебойные пули калибра 7,62-мм.
В начале 80-х годов в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода приступили к созданию абсолютно нового бронетранспортера. Им стал ГАЗ-5903: от предшественников он отличался мощным дизельным двигателем, усиленной броней, более удобными люками в бортах для посадки и высадки пехоты. Инженеры провели испытания, после чего приняли решение о начале серийного выпуска машин БТР-80. В 1986 году бронетранспортер приняли на вооружение в СССР.
Устройство бронетранспортера
БТР-80 — это восьмиколесная боевая машина с немного вытянутой носовой частью. Помимо экипажа из трех человек (командира, механика-водителя и наводчика) в бронированном транспортере могут ехать семь бойцов. Еще столько же пехотинцев могут разместиться, сидя на внешних выступах корпуса. Обтекаемая форма позволяет БТР-80 преодолевать водные преграды и продолжать движение после выхода на землю без остановки.
В передней части бронетранспортера располагаются водитель и командир боевой машины. Далее следует отсек для десанта. По бокам расположены шаровые установки для стрельбы из автоматов: с их помощью пехота может вести огонь почти во всех направлениях прямо во время движения.
Внутри БТР есть отдельное сидение для башенного стрелка. В корпусе есть несколько люков для пехоты. Шины сверхнизкого давления позволяют проехать более 100 км даже после многократного попадания из автомата.
Технические характеристики БТР-80
Рассмотрим главные технические характеристики БТР-80.
|Масса
|13,6 т
|Длина
|7,65 м
|Ширина
|2,9 м
|Высота
|2,45 м
|Максимальная скорость движения по шоссе
|80 км/ч
|Максимальная скорость движения по воде
|9 км/ч
|Запас хода
|600 км/ч
|Мощность двигателя
|260 л.с.
|Двигатель
|Дизель У-8 с турбонаддувом
|Радиус поворота
|13 м
Вооружение БТР-80
На вооружении бронетранспортера 80 модели стоят:
- ПКТ — пулемет Калашникова танковый калибра 7,62 мм;
- КПВТ — крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый калибра 14,5 мм;
- шесть пусковых установок для 81-мм дымовых гранат.
Модификации БТР-80
Конструкторы БТР-80 создали несколько серийных модификаций бронетранспортера.
1. БТР-80КШ — штабная машина для командиров на базе БТР-80. В салоне есть удобные сидения для трех человек и дополнительные средства связи.
2. БТР-80А — в арсенал добавлена 30-мм автоматическая пушка 2А72. Она установлена в обновленной башне лафетной компоновки.
3. БТР-80С — установлены дополнительные места для командиров, есть две выносные УКВ-радиостанции Р-159 и навигационная аппаратура.
4. БММ-80 — боевая машина для медиков. Салон вмещает семь раненых, на крыше можно перевозить еще двух человек на носилках. Может использоваться как для вывоза раненых с поля боя, так и как стационарный медицинский пункт.
5. БТР-80АТТ — бронетранспортер для регионов с экстремально низкими температурами. Установлены два дизельных двигателя КАМАЗ-7403.
Сравнение БТР-80 с другими бронетранспортерами
Рассмотрим отличия БТР-80 от других российских и зарубежных бронированных транспортеров.
БТР-82
БТР-82 отличается от своего предшественника 80-й модели повышенным сроком эксплуатации, проходимостью и надежностью. На корпусе есть противоосколочная защита, также бронетранспортер более устойчив против мин, чем БТР-80.
Оператор БТР-82 находится не в башне, а в основном отделении. Машина оснащена улучшенной системой пожаротушения.
БТР-70
Расход топлива у БТР-70 значительно выше, чем у БТР-80, а бронезащита оставляет желать лучшего. К тому же двигатель БТР-70 очень легко воспламеняется.
VBCI
Французская боевая машина пехоты VBCI отличается лучшей защищенностью. Машину относят к БМП, однако по ряду характеристик она может соперничать и с БТР.
Stryker
Количество перевозимых военнослужащих у отечественного БТР-80 и американского Stryker одинаковое. Однако американский БТР отличается более мощным дизельным двигателем (350 л.с.) и максимальной скоростью (около 100 км/ч).
Применение бронетранспортера в боевых действиях
БТР-80 — один из самых распространенных бронетранспортеров в мире. За последние десятилетия эта боевая машина участвовала в нескольких конфликтах:
- вооруженный конфликт в Приднестровье (1992 год);
- конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе (1992—1994);
- вооруженный конфликт в Чечне (1994—1996 и 1999—2002);
- осетино-грузинский конфликт (2008 год);
- вооруженный конфликт в Сирии (2014 год);
- боевые действия на Украине (с 2022 года по настоящий момент).
Интересные факты о БТР-80
Собрали самые интересные факты о БТР-80.
1. В отличие от большинства собранных в Советском Союзе БТР, эта модель имеет один двигатель, а не два.
2. Россия экспортировала БТР-80 в десятки стран мира, в том числе в Бангладеш, Турцию, Казахстан, Венгрию и Азербайджан.
3. На базе БТР-80 создано множество боевых машин: бронированная пожарная машина ГАЗ-59402 «Пурга», противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М», самоходное артиллерийское орудие 2С23 «Нона-СВК», машина химической и радиационной разведки РХМ-6 и так далее.
4. Венгерское предприятие CURRUS разработало на базе БТР-80 целую серию машин с учетом требований НАТО. К примеру, машина биохимической разведки BTR-80 VSF и ремонтно-эвакуационная машина BTR-80 MVJ.