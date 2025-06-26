БТР-80: история создания, вооружение и технические характеристики

Запрос на создание нового бронетранспортера появился в Советском Союзе после войны в Афганистане, где БТР-60 и БТР-70 зарекомендовали себя не лучшим образом. На них было трудно передвигаться по горам (двигатели не могли осилить крутые подъемы) и бездорожью. Броню пробивали не только РПГ-7, но и обычные бронебойные пули калибра 7,62-мм.