В Ростове запустили «красную линию» для сообщений о грубых нарушениях ПДД

В Ростове заработала специальная «красная линия» для приема сообщений о серьезных нарушениях правил дорожного движения. Теперь жители города могут оперативно передавать информацию о пьяных водителях, опасном вождении и других грубых нарушениях по телефону 8−999−471−07−47 или через Telegram-канал по этому номеру.