В Ростове запустили «красную линию» для сообщений о грубых нарушениях ПДД

В Ростове заработала специальная «красная линия» для приема сообщений о серьезных нарушениях правил дорожного движения. Теперь жители города могут оперативно передавать информацию о пьяных водителях, опасном вождении и других грубых нарушениях по телефону 8−999−471−07−47 или через Telegram-канал по этому номеру.
Инициативу запустили по указанию нового руководителя регионального главка МВД. Как пояснил врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Ростовской области Сергей Сасин, «красная линия» создана для улучшения взаимодействия с гражданами. При этом в ГАИ гарантируют анонимность сообщений.
— Граждане могут позвонить или передать фото- и видеофайлы с нарушениями. Желательно, чтобы информация была максимально подробной: дата, время, улица и характер нарушения. По этим сигналам мы будем оперативно реагировать, — отметил Сергей Сасин.
Кроме «красной линии», в регионе продолжают работать телефоны доверия. Но новый канал связи предназначен специально для того, чтобы у людей была простая возможность сообщить о грубых нарушения ПДД.
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