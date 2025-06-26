В Черемхово на два месяца закроют Алехинский путепровод

С 26 июня по 24 августа в Черемхово полностью перекрывают движение по Алехинскому путепроводу и участку дороги от улицы Щорса до поворота на поселок Алехино из-за капительного ремонта автодороги. Об этом сообщает мэр города Вадим Семенов.
— На время ремонтных работ водителям необходимо использовать объездные пути. Пешеходам также запрещено передвигаться по путепроводу — он будет полностью закрыт на все два месяца проведения работ, — пишет Вадим Семенов в социальных сетях.
На подъездах к ремонтируемому участку уже установлены предупреждающие знаки. Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием к ограничениям. После завершения работ движение транспорта будет восстановлено в полном объеме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что схема движения на улице Баумана изменится с 6 июля в Иркутске.