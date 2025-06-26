В Черемхово на два месяца закроют Алехинский путепровод

С 26 июня по 24 августа в Черемхово полностью перекрывают движение по Алехинскому путепроводу и участку дороги от улицы Щорса до поворота на поселок Алехино из-за капительного ремонта автодороги. Об этом сообщает мэр города Вадим Семенов.