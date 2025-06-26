«Эффект как от клизмы»: астролог высказался о живом погребении под Петербургом

В Ленинградской области силовики прервали обряд живого погребения. Астролог и парапсихолог Виктор Богданов заявил «Вечерней Москве», что эти процедуры граничат с областью психотерапии и к реальной магии не имеют абсолютно никакого отношения.
Эксперт назвал такие обряды шоу, за которое платят больше, чем 4−6 тысяч рублей.
— К реальному оккультизму это не имеет никакого отношения. Таких обрядов ни в святцах, нигде нет. Потому как закапывать человека ради того, чтобы вылечить или очиститься, погребать его, это полная ахинея, — высказался астролог.
Богданов предположил, что люди столкнулись с мошенником и заплатили ему, поскольку захотели адреналина.
— Что происходит во время таких процедур: вырабатывается адреналин, что у жертвы (кого погребают), что у самих шаманов. Хотя я даже не могу назвать его шаманом или коллегой. Это классический обычный мошенник, а люди с удовольствием платят, потому что хотят адреналина. Им в жизни просто чего-то не хватает его, и вот они оплачивают подобные услуги. Но эффект от таких ритуалов ровно такой же, как от клизмы. Клизма очищает энергетику? Нет, вот и здесь то же самое, — подчеркнул собеседник «ВМ».
11 июня в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь 2021 года рождения во время обряда изгнания духов. Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли улики, подтверждающие, что к совершению убийства была причастна 32-летняя женщина.