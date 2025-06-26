«Эффект как от клизмы»: астролог высказался о живом погребении под Петербургом

— Что происходит во время таких процедур: вырабатывается адреналин, что у жертвы (кого погребают), что у самих шаманов. Хотя я даже не могу назвать его шаманом или коллегой. Это классический обычный мошенник, а люди с удовольствием платят, потому что хотят адреналина. Им в жизни просто чего-то не хватает его, и вот они оплачивают подобные услуги. Но эффект от таких ритуалов ровно такой же, как от клизмы. Клизма очищает энергетику? Нет, вот и здесь то же самое, — подчеркнул собеседник «ВМ».