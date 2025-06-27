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Возвращение мальчика из убежища за едой во время землетрясения попало на видео

Во время землетрясения в китайской провинции Гуандун мальчик стал героем вирусного видео. Он спокойно вернулся за едой в дом, несмотря на панику в семье.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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После землетрясения магнитудой 4,3, которое произошло 23 июня в китайской провинции Гуандун, 10-летний мальчик стал героем дня в интернете. Пока остальные члены семьи в панике покидали квартиру, школьник вернулся за стол, чтобы забрать еду, сообщает South China Morning Post.

На видео, снятом камерой наблюдения, видно, как семья — отец и два сына — ужинают в квартире на девятом этаже. Когда начинаются подземные толчки, отец хватает младшего сына и убегает к выходу. Старший сын тоже направляется к двери и кричит няне, чтобы она спасалась. Но через мгновение он возвращается к обеденному столу.

Несмотря на крики отца «Беги!», мальчик забирает тарелку со свининой, луком и горошком, а также рис и собирается унести еду с собой. Лишь после настойчивых призывов родителя он оставляет ужин и спешит к выходу. После эвакуации семья около часа ждала на первом этаже. Как сообщил глава семейства, мальчик даже хотел вернуться за своим дроном, но его отговорили.

Позже отец ребенка признался, что в тот момент сильно нервничал и просто кричал сыну бежать. Только позже, когда мужчина посмотрел видео, он осознал комичность ситуации.

Ставшее вирусным видео вызвало шквал комментариев в китайских соцсетях. «Ешь, чтобы были силы спасаться», пошутил один пользователь, а другой отметил: «испуганный папа, решительный мальчик, спокойная няня — все как в комедии».

Отец напоследок добавил, что теперь напоминает сыну о важности безопасности. Он говорит, что нужно сначала думать о себе и своей жизни.

Ранее на видео попал момент сдвига земной коры в Мьянме во время землетрясения.