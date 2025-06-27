Возвращение мальчика из убежища за едой во время землетрясения попало на видео

Несмотря на крики отца «Беги!», мальчик забирает тарелку со свининой, луком и горошком, а также рис и собирается унести еду с собой. Лишь после настойчивых призывов родителя он оставляет ужин и спешит к выходу. После эвакуации семья около часа ждала на первом этаже. Как сообщил глава семейства, мальчик даже хотел вернуться за своим дроном, но его отговорили.