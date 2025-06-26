Разработана программа, которая в 1,5 раза ускорит испытания авиадвигателей

«Для того, чтобы определить долговечность двигателя, срок службы ГТД или необходимость ремонта, он должен проходить ресурсные испытания — это моделирование реальных условий эксплуатации на специальном оборудовании — стендах. Особенно важными являются испытания, при которых имитируются различные режимы работы двигателя: запуск, малый газ, взлет и так далее. Процесс требует участия опытного оператора, который вручную задает параметры работы стенда. Это трудозатратно и может быть чревато ошибкам, которые могут исказить результаты и привести к недооценке рисков. Ученые Пермского политеха написали программу, которая позволяет автоматизировать процесс ресурсных испытаний», — сообщили в университете, отметив, что в условиях импортозамещения программа ориентирована на отечественные авиадвигатели.