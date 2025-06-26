Разработана программа, которая в 1,5 раза ускорит испытания авиадвигателей

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Программу, которая автоматизирует и в полтора раза ускорит процесс проведения испытаний газотурбинных двигателей (ГТД), разработали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Для того, чтобы определить долговечность двигателя, срок службы ГТД или необходимость ремонта, он должен проходить ресурсные испытания — это моделирование реальных условий эксплуатации на специальном оборудовании — стендах. Особенно важными являются испытания, при которых имитируются различные режимы работы двигателя: запуск, малый газ, взлет и так далее. Процесс требует участия опытного оператора, который вручную задает параметры работы стенда. Это трудозатратно и может быть чревато ошибкам, которые могут исказить результаты и привести к недооценке рисков. Ученые Пермского политеха написали программу, которая позволяет автоматизировать процесс ресурсных испытаний», — сообщили в университете, отметив, что в условиях импортозамещения программа ориентирована на отечественные авиадвигатели.
По словам доцента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидата технических наук Сергея Сторожева, разработанная программа задает последовательность режимов работы агрегата, их длительность и параметры. Также она управляет переходами между этими режимами без вмешательства человека.
«Разработанное нами ПО загружается прямо в контроллер испытательного стенда. После запуска программы система сама активирует нужные клапаны, насосы и датчики, устанавливает частоту вращения, давление топлива и другие показатели в соответствии с заданными режимами. Например, она может подавать ток определенной силы для открытия или закрытия клапана в зависимости от оборотов двигателя, что исключает ошибки ручного управления, — пояснил магистрант кафедры “Автоматика и телемеханика” ПНИПУ Дмитрий Овсянников, отметив, что процесс испытаний ГТД таким образом происходит не менее, чем в 1,5 раза быстрее.
Также в процессе разработанное ПО собирает информацию о работе агрегатов механизма и оперативно выявляет отклонения. Логическая схема управления представлена в виде блок-диаграммы и подходит для модификации под другие типы двигателей. Создана программа в среде LabVIEW, которая широко применяется в промышленной автоматизации.
Статья с результатами исследования пермских ученых опубликована в сборнике материалов конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии». Разработка была выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». По информации ПНИПУ, в разработке уже заинтересовано одно из пермских авиастроительных предприятий, входящее в госкорпорацию «Ростех».