Штраф до 1260 рублей. НАН запретила собирать в Беларуси ещё 3 вида съедобных грибов

Напомним, что в Беларуси за сбор грибов из Красной книги предусмотрен штраф: его размер зависит от конкретного вида гриба и контекста нарушения. За сбор краснокнижных грибов физическим лицам, то есть обычным белорусам, грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (от 840 до 1260 рублей на сегодняшний день).