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Штраф до 1260 рублей. НАН запретила собирать в Беларуси ещё 3 вида съедобных грибов

Недавно специалисты Института экспериментальной ботаники им. Купревича при Национальной академии наук (НАН) Беларуси внесли изменения в Красную книгу 2025 года.

Источник: Смартпресс

В список попали не только растения, но и съедобные грибы — те самые, что растут в старых, почти нетронутых лесах и «играют роль индикаторов экологического равновесия».

Какие грибы отныне под запретом?

Каштановый гриб

Каштановый гриб (Gyroporus), ранее любимец грибников, имеет коричневую ножку с полостями вместо сплошной. Этот гриб ценят за сушку и вкус. Теперь его сбор запрещён из‑за резкого сокращения мест произрастания.

Вольвариелла шелковистая

Волшебная, бархатистая шапка вольвариеллы раньше радовала глаз грибников. Сначала она прячется в древесном «яйце», затем распускается, словно чудо в лесу. Но теперь её сбор запрещён — академики считают, что гриб исчезает слишком стремительно.

Чёрная лисичка (вороночник рожковидный)

Чёрная лисичка, или вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides) во вкусе не уступает своим жёлтым собратьям. Однако теперь гриб под защитой: его тонкая, тёмная, воронковидная шляпка также исчезает с лесных троп.

Почему это важно?

Краснокнижные грибы — индикаторы старовозрастных лесов и экологического баланса. Их защита — шаг к сохранению уникальных экосистем. Штрафы за сбор усиливают ответственность грибников и помогают в охране природы.

Штраф за корзину запретных грибов.

Напомним, что в Беларуси за сбор грибов из Красной книги предусмотрен штраф: его размер зависит от конкретного вида гриба и контекста нарушения. За сбор краснокнижных грибов физическим лицам, то есть обычным белорусам, грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (от 840 до 1260 рублей на сегодняшний день).