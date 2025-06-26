Адвокат Багатурия назвал всего два законных основания для сокращения зарплаты

— То есть меньше работает — меньше получает. Иных способов правомерно сократить зарплату сотрудникам нет, — подчеркнул юрист. — В первую очередь зарплату обычно сокращают самым неэффективным сотрудникам. При этом работники, как правило, не вступают в конфликт с работодателем и просто увольняются. Потому что лучше найти новое место с достойными условиями, чем тратить нервы на споры с руководством.