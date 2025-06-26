Адвокат Багатурия назвал всего два законных основания для сокращения зарплаты

Каждая шестая опрошенная компания в России может сократить зарплаты в период от месяца до одного года, сообщает «Газета.ru», ссылаясь на результаты опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия». Причем часть компаний (по 3,6 процента опрошенных) планируют начать сокращение зарплат уже в ближайшие 1−3 месяца. По Трудовому кодексу России (ТК РФ) для изменения существенных условий трудового договора, в частности снижения зарплаты, требуется соглашения обеих сторон, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия.
— Снижение заработной платы возможно при условии, что работник и работодатель договорятся, — отметил эксперт.
Также, по словам адвоката, снижение зарплаты возможно при сокращении рабочих часов сотрудника.
— То есть меньше работает — меньше получает. Иных способов правомерно сократить зарплату сотрудникам нет, — подчеркнул юрист. — В первую очередь зарплату обычно сокращают самым неэффективным сотрудникам. При этом работники, как правило, не вступают в конфликт с работодателем и просто увольняются. Потому что лучше найти новое место с достойными условиями, чем тратить нервы на споры с руководством.
Однако если сотрудник все же хочет оспорить решение начальства, он может обратиться в трудовую инспекцию, добавил собеседник «ВМ»:
— А если в течение двух и более месяцев сотрудник вообще не получает зарплату, можно обратиться в Следственный комитет или суд с иском о неправомерном снижении зарплаты.
Ранее был проведен другой опрос, который показал, что заработная плата молодежи в России растет быстрее, чем в среднем по стране. При этом средняя зарплата миллениалов превышает заработок зумеров почти в полтора раза: 98,7 тысячи рублей против 72,5 тысячи.