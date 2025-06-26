Число трехсотбалльников ЕГЭ в Ростовской области увеличилось до трех человек

— В этом году в целом выросли средний балл и количество высокобалльников по английскому, французскому и китайскому языкам, а также информатике. Кроме того, отметили сокращение доли тех, кто не преодолел минимальный порог по английскому языку, — отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.