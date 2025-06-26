Число трехсотбалльников ЕГЭ в Ростовской области увеличилось до трех человек

В Ростовской области по итогам основных дней ЕГЭ 151 работу оценили на 100 баллов. По 200 баллов набрали восемь человек, до трех человек увеличилось количество трехсотбалльников. Об этом сообщают донские власти.
Напомним, ранее по 300 баллов за три предмета получили выпускники Даниил Стрижеус и Кристина Кучеренко. Теперь в лидеры также вышла выпускница ростовского лицея КЭО Вероника Суховенко. Девушка оказалась лучшей на экзаменах по обществознанию, русскому и английскому языкам.
Общую статистику вывели после того, как стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.
Оказывается, английский на Дону сдавали 1532 выпускника, французский — девять человек, немецкий — пять, китайский — три человека. 21% работ по английскому получили 80 и более баллов. Двое ребят отличились на экзаменах по французскому и китайскому. ЕГЭ по информатике приняли у 2831 выпускника, 12% работ получили 80 и более баллов.
— В этом году в целом выросли средний балл и количество высокобалльников по английскому, французскому и китайскому языкам, а также информатике. Кроме того, отметили сокращение доли тех, кто не преодолел минимальный порог по английскому языку, — отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
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