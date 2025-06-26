В Ростове могут запретить ночью проезд машин по Пушкинской из-за жалоб на шум

— Сейчас стоит вопрос на повестке в администрации города установить там (на ул. Пушкинской — прим. ред.) дорожные знаки, запрещающие движение с ограничением по времени. Предполагаем, что это будет с 22.00 до 6.00, — пояснил Сергей Сасин.