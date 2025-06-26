В Ростове могут запретить ночью проезд машин по Пушкинской из-за жалоб на шум

В Ростове-на-Дону рассматривают возможность введения временного запрета на движение транспорта по улице Пушкинской в определенные часы. Эта мера направлена на снижение уровня шума, который мешает местным жителям.
Как сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Ростовской области Сергей Сасин, на улицу Пушкинскую регулярно поступают жалобы от горожан — особенно на громкую музыку и шум от машин.
По его словам, это центральная улица, где много отдыхающих, детей, людей, которые проводят там время после работы или в выходные.
— Сейчас стоит вопрос на повестке в администрации города установить там (на ул. Пушкинской — прим. ред.) дорожные знаки, запрещающие движение с ограничением по времени. Предполагаем, что это будет с 22.00 до 6.00, — пояснил Сергей Сасин.
Также он добавил, что исключение сделают только для жителей улицы Пушкинской, но и они смогут проезжать лишь по кратчайшему маршруту.
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