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ФСБ задержала в Самарской области наркодиллеров с килограммом мефедрона

В мае 2025 года сотрудники УФСБ России по Самарской области провели операцию, в результате которой были задержаны двое участников межрегиональной преступной группы.

В мае 2025 года сотрудники УФСБ России по Самарской области провели операцию, в результате которой были задержаны двое участников межрегиональной преступной группы. Задержанные подозреваются в участии в схеме по сбыту запрещённых веществ.

По данным ведомства, у задержанных было изъято более одного килограмма мефедрона, а также оборудование и химические реактивы, необходимые для незаконного производства наркотических веществ в лабораторных условиях.

Преступная группа занималась подготовкой крупной партии наркотиков для дальнейшего распространения через тайники («закладки») на территории Самарской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств. На данный момент они находятся под арестом.

Информация предоставлена УФСБ по Самарской области.

В одном из наших ранних материалов мы рассказывали о том, каким образом наркотические вещества оказывают влияние на нервную систему подростков.

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