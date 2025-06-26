Более 8 тысяч жителей Башкирии пожаловались на укусы клещей

На сегодняшний день, 26 июня, в Башкирии с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратились 8 338 человек, из них 2 914 — дети. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
В ведомстве напомнили о мерах предосторожности при посещении природы. Специалисты рекомендуют выбирать светлую одежду, на которой клещей легче заметить. Особенно это важно для обнаружения мелких особей размером с булавочную головку — своевременное удаление паразита помогает предотвратить заражение опасными инфекциями.
При обнаружении присосавшегося клеща Роспотребнадзор советует незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлинику для его профессионального удаления и последующего исследования на инфекции.
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