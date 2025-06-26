Фестиваль музыки «Симфопарк» в Омске пройдет 5 и 6 июля

Масштабный музыкальный праздник «Симфопарк» (0+) развернется в «Парке на Королева» 5 и 6 июля. В этом году организаторы выбрали интригующий девиз, который предполагает разные активности — «Ты в игре».
Участников ждет уникальный интерактивный формат: парковая территория превратится в своеобразную игровую вселенную, где каждый сможет найти для себя что-то особенное. Омичей ждет 20-ти часовой марафон живой музыки, выступления четырех оркестров с уникальными интерактивными программами, перформансы легендарного Омского хора и других коллективов филармонии.
Помимо музыкальной составляющей, фестиваль предложит посетителям выставочные экспозиции, образовательные лекции и мастер-классы, а также развлекательные активности.
Ранее мы сообщали, что омичам рассказали о стилистике Дня города — утвержден единый стиль.