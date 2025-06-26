Жительница Новороссийска не считала чем-то плохим работу на спецслужбы Украины

Она отметила, что украинец давал ей задания собирать информацию о местах расположения военных объектов, которые находятся в Новороссийске, Сочи и Севастополе, ему нужны были места дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО. Женщина сказала, что куратор представился Максимом, они общались в Telegram. Задержанная признала свою вину.