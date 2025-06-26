Психолог объяснила, почему перед важными событиями ухудшается самочувствие

Справиться с этим помогут простые техники. Важно признать тревогу, а не бороться с ней, нужно сосредоточиться на дыхании и ощущении опоры (например, почувствовать, как стопы соприкасаются с полом). Также заранее отрепетируйте свою речь в спокойной обстановке, это поможет снизить уровень стресса в решающий момент.