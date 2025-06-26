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Психолог объяснила, почему перед важными событиями ухудшается самочувствие

Психолог Тайчинова: Страх перед важным событием вызывает недомогание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Многие сталкивались с ситуацией, когда перед ответственным событием — собеседованием, выступлением или экзаменом — внезапно поднимается температура, пропадает голос или начинаются проблемы с желудком. Психолог Гульнара Тайчинова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что это естественная реакция организма на стресс.

— Медвежья болезнь перед выходом на сцену — это не слабость, а механизм выживания. Так психика сбрасывает напряжение через тело, — отмечает специалист.

Мозг воспринимает новые ситуации как потенциальную угрозу, особенно если есть страх неудачи или насмешек. В ответ организм вырабатывает кортизол, учащается сердцебиение, напрягаются мышцы — отсюда и недомогание.

Справиться с этим помогут простые техники. Важно признать тревогу, а не бороться с ней, нужно сосредоточиться на дыхании и ощущении опоры (например, почувствовать, как стопы соприкасаются с полом). Также заранее отрепетируйте свою речь в спокойной обстановке, это поможет снизить уровень стресса в решающий момент.