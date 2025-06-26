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Последние новости к вечеру 26 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 26 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 26 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 июня 2025 года.

Хаменеи назвал условие новых ударов по военным базам США

Источник: AP 2024

Верховный лидер исламской республики заявил, что Иран может вновь нанести удары по военным базам США в случае нового нападения. Предупреждение прозвучало спустя два дня после перемирия. Тегеран объявил победу над Израилем, тогда как ЦАХАЛ считает, что военная кампания еще не завершена.

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР. По данным ведомства, оба села перешли под контроль российских войск в течение минувших суток.

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

Источник: РИА "Новости"

26 июня состоялся очередной военнопленными между Россией и Украиной. С территории, подконтрольной Киеву, возвращена группа российских военнослужащих. Сейчас они находятся в Белоруссии, получают помощь и вскоре будут направлены в медучреждения Минобороны РФ. Отмечается, что взамен передана группа украинских военнопленных.

Кремль считает конфликты на Украине и Ближнем Востоке несопоставимыми

Источник: РИА "Новости"

Песков не согласился со сравнением конфликта РФ и Украины с ситуацией на Ближнем Востоке. Он заявил, что действия Израиля против Ирана были «абсолютно неспровоцированными», тогда как причины начала СВО «всем хорошо известны».

Лавров объяснил, кому угрожает план Европы нарастить расходы на оборону

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД РФ заявил, что рост оборонных расходов Европы угрожает налогоплательщикам ЕС и Британии. По его словам, вместо решения социально-экономических проблем власти направляют средства на «финансирование бессмысленной войны на Украине».

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