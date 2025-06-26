Конфликт вокруг пансионата для пожилых «Зелёная роща» в Самаре продолжается

В Самаре продолжается конфликт вокруг пансионата для пожилых и инвалидов «Зелёная роща». Ситуация обострилась после того, как новый владелец санатория имени В. П. Чкалова отказался продлевать аренду пансионату.
Суть проблемы.
Около ста пожилых людей и инвалидов оказались в неопределённости из-за разногласий между владельцем здания и арендаторами. Арендаторы ссылаются на десятилетний договор аренды, который даёт им право продолжать работу.
Вмешательство властей.
Местные власти и прокуратура вмешались в ситуацию. Ведётся работа по обеспечению нормальных условий для проживающих в пансионате. Обсуждаются варианты временного переселения в другие учреждения.
Судебное разбирательство.
Спор будет разрешён в арбитражном суде 1 июля 2025 года. Министерство социальной политики и демографии Самарской области продолжает поддерживать связь с пансионатом и предлагает помощь.
Недавно была проведена проверка инфраструктуры, выявлены проблемы с канализацией, которые уже устранены. Ремонтные работы запланированы на ближайшее время.
Ситуация находится под контролем, власти работают над решением проблемы и обеспечением прав проживающих в пансионате, сообщает КП Самара.
Ранее в нашем материале мы рассказывали краткую историю проблем, которые возникли вокруг пансионата «Зелёная роща» и как его постояльцам отключили подачу воды из-за юридических проблем.
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