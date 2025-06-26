МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в «Ростехе».
«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО “Яковлев” с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование», — рассказали в госкорпорации.
Отечественного производства теперь стали:
радиоэлектронное оборудование;вспомогательная силовая установка;системы кондиционирования и регулирования давления;светотехника и пульты самолетных систем.
Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.
Ранее, 7 мая, опытный образец частично импортозамещенного самолета МС-21 совершил первый беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в Жуковском.