МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания

«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО “Яковлев” с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование», — рассказали в госкорпорации.