Россияне поддерживают полный запрет вейпов и электронных сигарет: результаты опроса Новостей Mail

Согласно законопроекту, штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет могут составить от 20 тыс. рублей для обычных граждан до 1 млн. рублей для юридических лиц. Среди россиян, которые курят, 39% оценили эти штрафы как адекватные, 32% — как слишком высокие, 15% — как слишком низкие, и 13% — затруднились с ответом.