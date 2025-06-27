Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне поддерживают полный запрет вейпов и электронных сигарет: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о законопроекте, предполагающем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 25—26 июня. В опросе приняли участие более 16 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

Большинство россиян (60%) слышали о законопроекте, предполагающем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. 26% что-то слышали, но без подробностей, и 13% впервые узнали об этом из опроса.

71% участников опроса не курят на данный момент, и 29% — курят.

Большинство респондентов (88%), которые курят, делают это ежедневно. 6% — несколько раз в день, 2% — несколько раз в месяц, 0,4% — реже одного раза в месяц и 3% — в особых случаях.

62% опрошенных курят, преимущественно, сигареты. Вейпы и электронные сигареты предпочитают 25%, системы нагревания табака — 10%, табак — 2%, кальян — 1%.

Мнение об инициативе

Что касается инициативы о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет, 48% респондентов, которые курят, полностью поддерживают это предложение. 26% — совершенно не поддерживают, 13% — скорее поддерживают, 10% — скорее не поддерживают, 2% затруднились ответить.

Среди тех, кто не курит, поддерживают инициативу еще больше респондентов — 83%. 9% — скорее поддерживают, 4% — совершенно не поддерживают, 3% — скорее не поддерживают и 1% затруднились с ответом.

38% респондентов, которые курят вейп или электронные сигареты, при введении полного запрета продажи этих устройств планируют искать варианты их покупки. 25% в таком случае постараются бросить курить, 16% перейдут на обычные сигареты, 8% — на системы нагревания табака, столько же пока не приняли решение о дальнейших действиях, 3% планируют курить кальян, 2% перейдут на прямое курение табака (самокрутки, трубка и т. д.).

Размер штрафов

Согласно законопроекту, штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет могут составить от 20 тыс. рублей для обычных граждан до 1 млн. рублей для юридических лиц. Среди россиян, которые курят, 39% оценили эти штрафы как адекватные, 32% — как слишком высокие, 15% — как слишком низкие, и 13% — затруднились с ответом.

Среди некурящих респондентов 56% оценили штрафы как адекватные, 10% — как слишком высокие, а 29% — как слишком низкие. Еще 6% затруднились ответить.

Влияние запрета на продажу вейпов и электронных сигарет

По мнению курящих респондентов полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет повлияет следующим образом:

  • Вырастет нелегальная торговля вейпами и электронными сигаретами — 40%
  • Люди начнут искать другие способы потребления никотина — 30%
  • Снизится общее количество курящих людей — 17%
  • Никак не повлияет — 12%
  • Затруднились ответить — 2%

Мнение некурящих респондентов по вопросу влияния полного запрета на продажу вейпов и электронных сигарет выглядит так:

  • Снизится общее количество курящих людей — 38%
  • Вырастет нелегальная торговля вейпами и электронными сигаретами — 26%
  • Люди начнут искать другие способы потребления никотина — 26%
  • Никак не повлияет — 7%
  • Затруднились ответить — 4%

Меры по снижению распространенности вейпов и электронных сигарет

По мнению 36% курящих респондентов, снизить распространенность вейпов и электронных сигарет среди населения можно только введением полного запрета.

26% считают, что помогут возрастной контроль и штрафы за нарушения, 12% — информационные кампании о вреде, 8% — повышение цен, 6% — ограничение вкусовых добавок и ароматизаторов, 4% — ограничение мест курения вейпов и электронных сигарет. Еще 6% затруднились ответить.

Среди некурящих большинство опрошенных (57%) также видят возможность снизить распространенность вейпов и электронных сигарет в полном запрете. 13% выступают за возрастной контроль и штрафы, 9% — за повышение цен, столько же — за информационные кампании о вреде, 5% — за ограничение мест курения вейпов и электронных сигарет, 4% — за ограничение вкусовых добавок и ароматизаторов, и 2% затруднились с ответом.