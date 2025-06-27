Россияне поддерживают полный запрет вейпов и электронных сигарет: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Большинство россиян (60%) слышали о законопроекте, предполагающем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. 26% что-то слышали, но без подробностей, и 13% впервые узнали об этом из опроса.
71% участников опроса не курят на данный момент, и 29% — курят.
Большинство респондентов (88%), которые курят, делают это ежедневно. 6% — несколько раз в день, 2% — несколько раз в месяц, 0,4% — реже одного раза в месяц и 3% — в особых случаях.
62% опрошенных курят, преимущественно, сигареты. Вейпы и электронные сигареты предпочитают 25%, системы нагревания табака — 10%, табак — 2%, кальян — 1%.
Мнение об инициативе
Среди тех, кто не курит, поддерживают инициативу еще больше респондентов — 83%. 9% — скорее поддерживают, 4% — совершенно не поддерживают, 3% — скорее не поддерживают и 1% затруднились с ответом.
38% респондентов, которые курят вейп или электронные сигареты, при введении полного запрета продажи этих устройств планируют искать варианты их покупки. 25% в таком случае постараются бросить курить, 16% перейдут на обычные сигареты, 8% — на системы нагревания табака, столько же пока не приняли решение о дальнейших действиях, 3% планируют курить кальян, 2% перейдут на прямое курение табака (самокрутки, трубка
Размер штрафов
Согласно законопроекту, штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет могут составить от 20 тыс. рублей для обычных граждан до 1 млн. рублей для юридических лиц. Среди россиян, которые курят, 39% оценили эти штрафы как адекватные, 32% — как слишком высокие, 15% — как слишком низкие, и 13% — затруднились с ответом.
Среди некурящих респондентов 56% оценили штрафы как адекватные, 10% — как слишком высокие, а 29% — как слишком низкие. Еще 6% затруднились ответить.
Влияние запрета на продажу вейпов и электронных сигарет
По мнению курящих респондентов полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет повлияет следующим образом:
- Вырастет нелегальная торговля вейпами и электронными сигаретами — 40%
- Люди начнут искать другие способы потребления никотина — 30%
- Снизится общее количество курящих людей — 17%
- Никак не повлияет — 12%
- Затруднились ответить — 2%
Мнение некурящих респондентов по вопросу влияния полного запрета на продажу вейпов и электронных сигарет выглядит так:
- Снизится общее количество курящих людей — 38%
- Вырастет нелегальная торговля вейпами и электронными сигаретами — 26%
- Люди начнут искать другие способы потребления никотина — 26%
- Никак не повлияет — 7%
- Затруднились ответить — 4%
Меры по снижению распространенности вейпов и электронных сигарет
26% считают, что помогут возрастной контроль и штрафы за нарушения, 12% — информационные кампании о вреде, 8% — повышение цен, 6% — ограничение вкусовых добавок и ароматизаторов, 4% — ограничение мест курения вейпов и электронных сигарет. Еще 6% затруднились ответить.
Среди некурящих большинство опрошенных (57%) также видят возможность снизить распространенность вейпов и электронных сигарет в полном запрете. 13% выступают за возрастной контроль и штрафы, 9% — за повышение цен, столько же — за информационные кампании о вреде, 5% — за ограничение мест курения вейпов и электронных сигарет, 4% — за ограничение вкусовых добавок и ароматизаторов, и 2% затруднились с ответом.