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«Ростех» ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году

«Ростех»: МС-21 должен поступить авиакомпаниям в 2026 году.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. «Ростех» ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов, говорится в сообщении госкорпорации.

«Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство — на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко.