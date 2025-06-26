«Ростех» ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году

«Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство — на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко.