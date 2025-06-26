Блогер BadComedian объяснил, зачем снимают ремейк «Моей прекрасной няни»

— Гораздо проще снять ремейк отечественного успешного сериала, так же, как раньше у нас переснимали западные картины. Например, сериал «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк — это не российская идея. Он снят по мотивам американского телесериала «Няня». А новый ремейк — это очередная попытка проехаться на известном имени еще раз. Это абсолютно нормально и логично. Это современная реальность, нравится это кому-то или нет, — рассказал Баженов.