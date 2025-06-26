В Ростове определили самое популярное место для дрифта с нарушениями ПДД

По словам Сергея Сасина, Госавтоинспекция ежедневно проводит рейды по выявлению дрифтеров, используя не только патрульные машины, но и квадрокоптеры. Сначала места их скоплений фиксируют скрытно, затем нарушителей привлекают к ответственности.