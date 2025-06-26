В Ростове определили самое популярное место для дрифта с нарушениями ПДД

В Госавтоинспекции Ростовской области назвали место в Ростове, где чаще всего правила дорожного движения нарушают дрифтеры. Как оказалось — это парковочные площадки стадиона «Ростов-Арена», рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Ростовской области Сергей Сасин.
По словам Сергея Сасина, Госавтоинспекция ежедневно проводит рейды по выявлению дрифтеров, используя не только патрульные машины, но и квадрокоптеры. Сначала места их скоплений фиксируют скрытно, затем нарушителей привлекают к ответственности.
Власти обсуждают создание спецзоны для дрифта по примеру Казани и Красноярска. Сергей Сасин рассказал, что идею поддержал врио губернатора. Площадку планируют разместить за пределами города, чтобы не мешать жителям. Пока решение не принято, Госавтоинспекция продолжает пресекать опасные заезды в черте Ростова.
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