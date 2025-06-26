В Кунгур возвращается «Небесная ярмарка»

Спортивная часть фестиваля будет включать чемпионат ПФО и Кубок Пермского края по воздухоплаванию. В них в течение пяти дней будут принимать участие пилоты аэростатов из Перми, Кунгура, Тюмени, Екатеринбурга и других городов. Одновременно для желающих будут проходить мастер-классы по воздухоплаванию. На них уже открыта запись ВКонтакте.