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В Кунгур возвращается «Небесная ярмарка»

Уникальный фестиваль тепловых аэростатов стартует в Кунгуре 5 июля и продолжится 5 дней.

Уникальный фестиваль тепловых аэростатов стартует в Кунгуре 5 июля и продолжится 5 дней.

Массовый взлет воздушных шаров намечен на 21.00, запуск зрителей — с 19.00.

Добраться до Кунгура можно электричками по действующему расписанию. По окончании культурной программы 5 июля будет организован дополнительный поезд Кунгур — Пермь.

В культурную программу войдут концерт с участием пермской кавер-группы «Гуарана», ярмарка народных промыслов, работа гастрономической зоны.

Спортивная часть фестиваля будет включать чемпионат ПФО и Кубок Пермского края по воздухоплаванию. В них в течение пяти дней будут принимать участие пилоты аэростатов из Перми, Кунгура, Тюмени, Екатеринбурга и других городов. Одновременно для желающих будут проходить мастер-классы по воздухоплаванию. На них уже открыта запись ВКонтакте.

Также будут организованы ознакомительные подъемы и полеты на тепловом аэростате. Завершит программу фестиваля традиционный Танец Слонов.