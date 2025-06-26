В День молодежи пермский общественный транспорт будет работать дольше

Напомним, в связи с разнообразными мероприятиями в Перми в течение нескольких дней будет ограничиваться движение транспорта. Это повлияет и на маршруты общественного транспорта. Зато вечером 28 июня автобусы и трамваи будут работать дольше, чтобы горожане смогли попасть домой после концертов.
Так, 28 июня с 10:00 до 16:00 будет закрыто движение транспорта по улице Ленина между улицами Куйбышева и Попова, поэтому автобусы № 7, 10, 14, 33, 41, 50, 52, 60, 72 и 81 пойдут в объезд по улицам Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Попова.
С 16:00 до 23:00 скорректировать маршруты придется автобусам № 2, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 33, 35, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 60, 72, 81. От Коммунального моста они направятся в объезд по Монастырской, Окулова и Крисанова. В направлении моста пойдут по Борчанинова, Петропавловской и Попова. В эти же часы автобусы, которые ходят по улице Ленина, направятся в объезд по Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Борчанинова.
С 18:30 до 00:00 будет ограничено движение автобусов до Перми I. Автобусы № 3, 51 и 71 будут проводить посадку и высадку на остановке «Сквер имени Решетникова», а затем следовать с разворотом по улицам 25 Октября, Советской и Сибирской.
После праздничного концерта пермяки смогут воспользоваться общественным транспортом. Трамваи № 4, 5, 7, автобусы № 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 42, 50, 51, 53, 52, 67, 72, 74, 77, 78 и 81 после 22:00 увеличат количество рейсов. Несколько отправлений совершит автобус № 42 по маршруту до остановки «Микрорайон Водники».
После окончания концерта на эспланаде дополнительные автобусы № 14, 50, 72 и 81 отправятся от остановки «Улица Осинская». А в 23:08 от Перми II и в 23:15 от Перми I выйдет электричка по кольцевому маршруту — можно будет доехать в Мотовилиху, в Орджоникидзевский район, на комплекс ППИ.
Кроме того, 29 июня в связи с проведением первенства России по триатлону с 06:00 до 14:00 будет ограничено движение автобусов № 3, 51 и 71 к Речному вокзалу и станции Пермь I.
Автобусы № 3 и № 71 пойдут до остановки «Улица Ленина» и развернутся по улицам Советской, 25 Октября и Ленина. Автобусы № 51 будут ходить только до остановки «ПНИПУ».