В День молодежи пермский общественный транспорт будет работать дольше

С 16:00 до 23:00 скорректировать маршруты придется автобусам № 2, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 33, 35, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 60, 72, 81. От Коммунального моста они направятся в объезд по Монастырской, Окулова и Крисанова. В направлении моста пойдут по Борчанинова, Петропавловской и Попова. В эти же часы автобусы, которые ходят по улице Ленина, направятся в объезд по Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Борчанинова.