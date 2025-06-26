Учитель Насти Рыбки Алекс Лесли оказался в центре скандала после тренинга по пикапу в Москве

В российских медиа вновь всплыло имя Алекса Лесли — секс-коуча из 2010-х, прославившегося после скандала с Настей Рыбкой. На уличные приставания участников его тренингов начали массово жаловаться москвички. В отношении «гуру» возбудили уголовное дело. И это не первые его проблемы с законом. «Газета.Ru» вспомнила, чем известен Алекс Лесли, за что он сидел в тайской тюрьме, чему учил на своих тренингах и почему его последователей называли «секс-сектой».