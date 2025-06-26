В Беларусь прилетел наследный принц Абу-Даби

В белорусской столице Халид бен Мухаммад бен Заид аль-Нахайян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит пройдет 27 июня во Дворце Независимости под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко.
В повестке заседания — актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.
Накануне саммита в Минске стартовал Евразийский экономический форум. Его участниками стали более 2,7 тыс. человек из 33 стран.