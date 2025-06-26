В Беларусь прилетел наследный принц Абу-Даби

В повестке заседания — актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.