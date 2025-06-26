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В Беларусь прилетел наследный принц Абу-Даби

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Абу-Даби шейх Халид бен Мухаммад бен Заид аль-Нахайян прибыл с визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Сергей Шелег

В белорусской столице Халид бен Мухаммад бен Заид аль-Нахайян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит пройдет 27 июня во Дворце Независимости под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В повестке заседания — актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.

Накануне саммита в Минске стартовал Евразийский экономический форум. Его участниками стали более 2,7 тыс. человек из 33 стран.

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