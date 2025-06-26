Победителями конкурса «Регион добрых дел» стали 30 субъектов РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 30 субъектов РФ стали в этом году победителями конкурса «Регион добрых дел», сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров на итоговом заседании коллегии агентства в Национальном центре «Россия».
«Президентский конкурс “Регион добрых дел” проводится уже в восьмой раз. За это время 80 регионов получили поддержку. Только за последние три года реализовано более 700 проектов, вовлечено более 5 млн добровольцев. Победителями этого года стали 30 регионов России», — сказал Гуров.
В рамках конкурса участники представили инициативы, нацеленные на развитие инфраструктуры, поддержку тематических мероприятий и добровольчества в регионе. Впервые в число победителей вошли Пензенская, Херсонская, Запорожская области и Еврейская автономная область. Они получат дополнительное финансирование на создание и развитие инициатив в сфере волонтерства.
«В этом году общий бюджет конкурса составил 202,5 млн рублей. Субсидии помогут регионам создавать и развивать инфраструктуру Добро. Центров, проводить образовательные программы, вовлекать население в социальные проекты, формировать устойчивые механизмы вовлечения граждан в общественно полезную деятельность. Это поможет регионам не только решать социальные проблемы и помогать людям, но и формировать у социально активных граждан знания и навыки, необходимые для современной жизни», — отметил в свою очередь председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.