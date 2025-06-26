Победителями конкурса «Регион добрых дел» стали 30 субъектов РФ

«В этом году общий бюджет конкурса составил 202,5 млн рублей. Субсидии помогут регионам создавать и развивать инфраструктуру Добро. Центров, проводить образовательные программы, вовлекать население в социальные проекты, формировать устойчивые механизмы вовлечения граждан в общественно полезную деятельность. Это поможет регионам не только решать социальные проблемы и помогать людям, но и формировать у социально активных граждан знания и навыки, необходимые для современной жизни», — отметил в свою очередь председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.