На Уфу обрушился сильный ливень и град

На Уфу обрушился сильный дождь с градом, что привело к подтоплению дорог. Стихия затруднила движение транспорта, образовались пробки на основных магистралях. Фотографии и видео непогоды распространились в социальных сетях.
Однако не все унывают из-за испорченной погоды. Пользователи в телеграм-каналах шутят и подбадривают других.
— Зато картошка хорошо расти будет, — пишет один комментатор.
— Нормально искупался, пока бежал до остановки, — шутит другой.
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