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На Уфу обрушился сильный ливень и град

В Уфе из-за ливня подтопило дороги.

Источник: Комсомольская правда

На Уфу обрушился сильный дождь с градом, что привело к подтоплению дорог. Стихия затруднила движение транспорта, образовались пробки на основных магистралях. Фотографии и видео непогоды распространились в социальных сетях.

Однако не все унывают из-за испорченной погоды. Пользователи в телеграм-каналах шутят и подбадривают других.

— Зато картошка хорошо расти будет, — пишет один комментатор.

— Нормально искупался, пока бежал до остановки, — шутит другой.

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