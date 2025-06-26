Центры «Работа России» и ярмарка трудоустройства дадут путевку в новую жизнь

«Основная цель ярмарки — помочь молодым ребятам, кто еще не определился с будущим местом работы, найти своего работодателя, обеспечить “бесшовный” переход от обучения к трудоустройству. При этом, конечно, на ярмарке есть предложения для состоявшихся профессионалов и опытных специалистов, тех, кто хотел бы сменить свою карьерную траекторию. На текущий день свои предложения представят свыше 17 тыс. компаний», — рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.